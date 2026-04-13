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Royal Enfield Flying Flea C6 Front View

Royal Enfield Flying Flea C6 On Road Price in Indore

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2.79 Lakhs*
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Delhi
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Flying Flea C6 Price in

Royal Enfield Flying Flea C6 on road price in Indore starts from Rs. 2.79 Lakhs. Visit your nearest Royal Enfield Flying Flea C6 dealers and showrooms in Indore for best offers. Flying Flea C6 on road price breakup in Indore includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Flying Flea C6 is mainly compared to Okaya EV Ferrato Disruptor price in Indore (Rs. 1.55 Lakhs), Ultraviolette F77 SuperStreet price in Indore (Rs. 2.99 Lakhs) and Ultraviolette F77 Mach 2 price in Indore (Rs. 2.99 Lakhs).
Variants On-Road Price
Royal Enfield Flying Flea C6 STD ₹ 2.79 Lakhs

Royal Enfield Flying Flea C6 Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Flying Flea C6 STD

₹2.79 Lakhs*On-Road Price
115 Kmph
154 Km
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2,79,000
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2,79,000
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Royal Enfield Flying Flea C6 Alternatives

Okaya EV Ferrato Disruptor

Okaya EV Ferrato Disruptor

1.55 Lakhs
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Ferrato Disruptor Price in Delhi
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

2.99 - 3.99 Lakhs
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F77 SuperStreet Price in Delhi
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

2.99 - 3.99 Lakhs
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F77 Mach 2 Price in Delhi
Ultraviolette X47 Crossover

Ultraviolette X47 Crossover

2.49 - 4.49 Lakhs
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X47 Crossover Price in Delhi
Joy e-bike Beast

Joy e-bike Beast

2.42 Lakhs
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Beast Price in Delhi
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2.33 Lakhs
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Thunderbolt Price in Delhi

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