Ducati DesertX V2 Key Specs
- Engine890 cc
- Power111.53 bhp
- Max Torque92 Nm
- Kerb Weight209 kg
Ducati DesertX V2 is priced at Rs. 19.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Ducati DesertX V2 is available in 1 variant - STD.
Ducati DesertX V2 comes in one colour options: Matt Star White Silk.
Ducati DesertX V2 comes in petrol engine options, comes with 890 cc engine, and features a Adventure Tourer Bikes body type.
Ducati DesertX V2 rivals are BMW F900 GS Adventure, Ducati DesertX, Triumph New Tiger 1200, BMW S 1000 XR, Triumph Tiger 1200, Suzuki Hayabusa.
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Ducati DesertX V2
|Rs. 19.99 LakhsOnwards
|-
|890 cc
|111.53 bhp
|92 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|-
|-
|-
|-
|-
|BMW F900 GS Adventure
|Rs. 16.14 LakhsOnwards
|-
|895 cc
|104.69 PS
|93 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|209 kg
|2300 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|DesertX V2VSF900 GS Adventure
|Ducati DesertX
|Rs. 19.59 LakhsOnwards
|937 cc
|111.52 PS
|92 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|-
|-
|Double Disc
|Disc
|Spoke
|DesertX V2VSDesertX
|BMW S 1000 XR
|Rs. 22.5 LakhsOnwards
|-
|999 cc
|165 PS
|114 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|226 kg
|2333 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminium
|DesertX V2VSS 1000 XR
|Triumph Tiger 1200
|Rs. 19.39 LakhsOnwards
|1160 cc
|150 PS
|130 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|245 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|DesertX V2VSTiger 1200
|Suzuki Hayabusa
|Rs. 18.12 LakhsOnwards
|-
|1340 cc
|190 PS
|150 Nm
|Super Bikes, Tourer Bikes
|266 kg
|2180 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|DesertX V2VSHayabusa
Ducati DesertX V2 is available in the 1 Colour in India.
View all Popular Adventure Tourer Bikes
|Max Power
|111.53 bhp
|Body Type
|Adventure Tourer Bikes
|Charging Point
|USB
|Max Torque
|92 Nm
|Transmission
|Manual
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|890 cc
|Fuel Type
|Petrol
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