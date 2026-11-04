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Dragster 700
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ITALJET
Dragster 700
Exp. Launch on 4 Dec 2026
₹9 Lakhs* Onwards
Review & Win ₹2000
Photos
Specs
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Italjet Dragster 700 Images
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Dragster 700 Images
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Italjet
Dragster 700
Specifications and Features
Transmission
Automatic
Fuel Type
Petrol
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Italjet Dragster 700
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Italjet Dragster 459
₹
6 Lakhs* Onwards
*Ex-showroom price
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