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ITALJET Dragster 700

Exp. Launch on 4 Dec 2026
₹9 Lakhs* Onwards
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Italjet Dragster 700 Specifications and Features

TransmissionAutomatic
Fuel TypePetrol

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