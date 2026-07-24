Ducati SuperSport 950 Key Specs
- Engine937 cc
- Mileage17 kmpl
- Power110.1 ps
- Speed299 kmph
- Max Torque93 Nm
- Kerb Weight210 kg
Ducati SuperSport 950 is priced between Rs. 16.06 - 19.11 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Ducati SuperSport 950 is available in 2 variants - STD, S.
Ducati SuperSport 950 comes in two colour options: Red, White.
Ducati SuperSport 950 comes in petrol engine options, comes with 937 cc engine, and features a Sports Bikes body type.
Ducati SuperSport 950 rivals are Ducati Panigale V2, Ducati Monster, Yamaha YZF-R9, Ducati Streetfighter V2, KTM 890 Duke R, Kawasaki Ninja ZX-10R.
Ducati SuperSport 950 comes with a mileage of 17 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Ducati SuperSport 950
|Rs. 16.06 LakhsOnwards
|-
|937 cc
|110.1 PS
|93 Nm
|Sports Bikes
|210 kg
|2070 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Ducati Panigale V2
|Rs. 19.51 LakhsOnwards
|890 cc
|119 PS
|93.3 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|200 kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|SuperSport 950VSPanigale V2
|Ducati Monster
|Rs. 13.99 LakhsOnwards
|890 cc
|110.68 PS
|91.1 Nm
|Super Bikes, Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|175 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|SuperSport 950VSMonster
|Ducati Streetfighter V2
|Rs. 17.86 LakhsOnwards
|-
|890 cc
|155.12 PS
|93.3 Nm
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|200 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|SuperSport 950VSStreetfighter V2
|KTM 890 Duke R
|Rs. 14.5 LakhsOnwards
|-
|889 cc
|121 PS
|99 Nm
|Sports Bikes
|180 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|SuperSport 950VS890 Duke R
|Kawasaki Ninja ZX-10R
|Rs. 20.79 LakhsOnwards
|998 cc
|203 PS
|114.9 Nm
|Super Bikes, Sports Bikes
|207 kg
|2085 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|SuperSport 950VSNinja ZX-10R
Ducati SuperSport 950 is available in the 2 Colours in India.
|Max Power
|110.1 PS
|Body Type
|Sports Bikes
|Max Torque
|93 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|17 kmpl
|Traction Control
|Yes
|Mobile Connectivity
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|937 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|299 kmph
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