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DUCATI SuperSport 950

₹16.06 - 19.11 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Ducati SuperSport 950 Price:

Ducati SuperSport 950 is priced between Rs. 16.06 - 19.11 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Ducati SuperSport 950?

The Ducati SuperSport 950 is available in 2 variants - STD, S.

What are the Ducati SuperSport 950 colour options?

Ducati SuperSport 950 comes in two colour options: Red, White.

What are the engine, performance, and specifications of Ducati SuperSport 950?

Ducati SuperSport 950 comes in petrol engine options, comes with 937 cc engine, and features a Sports Bikes body type.

Which are the major rivals of Ducati SuperSport 950?

Ducati SuperSport 950 rivals are Ducati Panigale V2, Ducati Monster, Yamaha YZF-R9, Ducati Streetfighter V2, KTM 890 Duke R, Kawasaki Ninja ZX-10R.

What is the mileage of Ducati SuperSport 950?

Ducati SuperSport 950 comes with a mileage of 17 kmpl (Company claimed).

Ducati SuperSport 950 Key Specs

  • Engine iconEngine
    937 cc
  • Mileage iconMileage
    17 kmpl
  • Power iconPower
    110.1 ps
  • Speed iconSpeed
    299 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    93 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    210 kg
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Ducati SuperSport 950 Variants

Ducati SuperSport 950 price starts at ₹ 16.06 Lakhs and goes up to ₹ 19.11 Lakhs (Ex-showroom). Ducati SuperSport 950 comes in 2 variants. Ducati SuperSport 950's top variant is S.
2 Variants Available
SuperSport 950 STD
₹16.06 Lakhs*
937 cc
299 kmph
SuperSport 950 S
₹19.11 Lakhs*
937 cc
299 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Ducati SuperSport 950 Latest Updates

Calendar icon24 Jul 2026
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Calendar icon4 Jun 2026
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Calendar icon6 Apr 2026
A fuel contamination incident in Greater Noida caused vehicle breakdowns, protests, and investigations into the petrol pump's operations.Read Full Story

Ducati SuperSport 950 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with SuperSport 950.
Ducati SuperSport 950
Ducati Panigale V2
VS
Ducati SuperSport 950Select model
Ducati Panigale V2Select model
Select a feature you want to compare:
Front View
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Fuel Tank View
Rear Tyre View
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Rear Left View
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Rear Right View
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Ducati SuperSport 950 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Ducati SuperSport 950
Ducati SuperSport 950 image
Rs. 16.06 LakhsOnwards-937 cc110.1 PS93 NmSports Bikes210 kg2070 mmDiscDiscAlloy
Ducati Panigale V2Ducati Panigale V2 imageRs. 19.51 LakhsOnwards
4.4200
890 cc119 PS93.3 NmSuper Bikes, Sports Bikes200 kg2090 mmDiscDiscAlloySuperSport 950VSPanigale V2
Ducati MonsterDucati Monster imageRs. 13.99 LakhsOnwards
4.5205
890 cc110.68 PS91.1 NmSuper Bikes, Sports Naked Bikes, Sports Bikes175 kg-Double DiscDiscAlloySuperSport 950VSMonster
Ducati Streetfighter V2Ducati Streetfighter V2 imageRs. 17.86 LakhsOnwards-890 cc155.12 PS93.3 NmSports Naked Bikes, Sports Bikes200 kg-Double DiscDiscAlloySuperSport 950VSStreetfighter V2
KTM 890 Duke RKTM 890 Duke R imageRs. 14.5 LakhsOnwards-889 cc121 PS99 NmSports Bikes180 kg-DiscDiscAlloySuperSport 950VS890 Duke R
Kawasaki Ninja ZX-10RKawasaki Ninja ZX-10R imageRs. 20.79 LakhsOnwards
4.626
998 cc203 PS114.9 NmSuper Bikes, Sports Bikes207 kg2085 mmDouble DiscDiscAlloySuperSport 950VSNinja ZX-10R

Ducati SuperSport 950 Images

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Ducati SuperSport 950 Colours

Ducati SuperSport 950 is available in the 2 Colours in India.

Red
White
Red

Ducati SuperSport 950 Alternatives

Ducati Panigale V2

Ducati Panigale V2

19.51 - 21.53 Lakhs
SuperSport 950vsPanigale V2
Ducati Monster

Ducati Monster

13.99 - 14.45 Lakhs
SuperSport 950vsMonster
UPCOMING
Yamaha YZF-R9

Yamaha YZF-R9

13 - 14 Lakhs
View upcoming Bikes
Ducati Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2

17.86 - 19.88 Lakhs
SuperSport 950vsStreetfighter V2
KTM 890 Duke R

KTM 890 Duke R

14.5 Lakhs
SuperSport 950vs890 Duke R
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

20.79 Lakhs
SuperSport 950vsNinja ZX-10R

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Ducati SuperSport 950 Specifications and Features

Max Power110.1 PS
Body TypeSports Bikes
Max Torque93 Nm
TransmissionManual
Mileage17 kmpl
Traction ControlYes
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Engine937 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed299 kmph
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