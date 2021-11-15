hamburger icon
S1 Pro SportSpecs & FeaturesRangeUser ReviewsColoursImages
Ola Electric S1 Pro Sport Front Left View

Ola Electric S1 Pro Sport On Road Price in Kochi

Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
1.5 - 1.65 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

S1 Pro Sport Price in

Ola Electric S1 Pro Sport on road price in Kochi starts from Rs. 1.56 Lakhs. The on road price for Ola Electric S1 Pro Sport top variant goes up to Rs. 1.71 Lakhs in Kochi. The lowest price model is Ola Electric S1 Pro Sport 4kWh and the most priced model is Ola Electric S1 Pro Sport 5.2kWh. Visit your nearest Ola Electric S1 Pro Sport dealers and showrooms in Kochi for best offers. S1 Pro Sport on road price breakup in Kochi includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the S1 Pro Sport is mainly compared to TVS iQube price in Kochi (Rs. 1.11 Lakhs), Yamaha EC-06 price in Kochi (Rs. 1.68 Lakhs) and Suzuki e Access price in Kochi (Rs. 1.88 Lakhs).
Variants On-Road Price
Ola Electric S1 Pro Sport 4kWh ₹ 1.56 Lakhs
Ola Electric S1 Pro Sport 5.2kWh ₹ 1.71 Lakhs

Ola Electric S1 Pro Sport Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

S1 Pro Sport 4kWh

₹1.56 Lakhs*On-Road Price
4 KWh
128 Kmph
242 Km
Ex-Showroom-Price
1,49,999
Insurance
5,950
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Kochi)
1,55,949
EMI@3,352/mo
Add to Compare
Close

S1 Pro Sport 5.2kWh

₹1.71 Lakhs*On-Road Price
5.2 KWh
141 Kmph
320 Km
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
1,64,999
Insurance
6,218
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Kochi)
1,71,217
EMI@3,680/mo
Add to Compare
View breakup

Paying too much for your Bike Insurance?

Ola Electric S1 Pro Sport Alternatives

TVS iQube

TVS iQube

1.11 - 1.62 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
iQube Price in Delhi
Yamaha EC-06

Yamaha EC-06

1.68 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
EC-06 Price in Delhi
Suzuki e Access

Suzuki e Access

1.88 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
e Access Price in Delhi
UPCOMING
Honda PCX Electric

Honda PCX Electric

1.45 Lakhs OnwardsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Bikes
Tunwal Storm Advance 2

Tunwal Storm Advance 2

1.49 - 1.76 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Storm Advance 2 Price in Delhi
Maruthisan MS 3.0

Maruthisan MS 3.0

1.49 - 1.58 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
MS 3.0 Price in Delhi

Popular Ola Electric Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Ola Electric Bikes

News

View all
  News

Videos

View all
 

Top Electric Bikes

TVS iQube

TVS iQube

₹1.11 - 1.62 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

₹1.83 - 1.94 Lakhs
Ampere Magnus Grand
Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹75,999 - 1.61 Lakhs
Bajaj Chetak

Bajaj Chetak

₹91,399 - 1.34 Lakhs
BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
View allPopular Electric Bikes

Latest Bikes in India 2026

Yamaha EC-06

Yamaha EC-06

1.68 Lakhs
Check Offers
Ampere Magnus G Max

Ampere Magnus G Max

94,999
Check Offers
Zelio Logix

Zelio Logix

56,551
Check Offers
Suzuki e Access

Suzuki e Access

1.88 Lakhs
Check Offers
KTM RC 160

KTM RC 160

1.85 Lakhs
Check Offers

Popular Bikes in India 2026

TVS iQube

TVS iQube

1.11 - 1.62 Lakhs
Check Offers
Matter Aera

Matter Aera

1.83 - 1.94 Lakhs
Check Offers
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

1.83 - 2.18 Lakhs
Check Offers
Honda SP 125

Honda SP 125

86,378 - 94,069
Check Offers
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

1.6 - 2.02 Lakhs
Check Offers

Upcoming Bikes in India 2026

Yamaha AEROX-E

Yamaha AEROX-E

2.9 Lakhs Exp. Price
Check details
Lambretta V125

Lambretta V125

1 Lakhs Exp. Price
Check details
Ola Electric Diamondhead

Ola Electric Diamondhead

3.5 Lakhs Exp. Price
Check details
Yamaha RX 100

Yamaha RX 100

1 Lakhs Exp. Price
Check details
Honda Activa 7G

Honda Activa 7G

79,000 Exp. Price
Check details

Popular Ola Electric Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Ola Electric Bikes

Latest Bikes in India 2026

Yamaha EC-06

Yamaha EC-06

1.68 Lakhs
Check Offers
Ampere Magnus G Max

Ampere Magnus G Max

94,999
Check Offers
Zelio Logix

Zelio Logix

56,551
Check Offers
Suzuki e Access

Suzuki e Access

1.88 Lakhs
Check Offers
KTM RC 160

KTM RC 160

1.85 Lakhs
Check Offers

Popular Bikes in India 2026

TVS iQube

TVS iQube

1.11 - 1.62 Lakhs
Check Offers
Matter Aera

Matter Aera

1.83 - 1.94 Lakhs
Check Offers
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

1.83 - 2.18 Lakhs
Check Offers
Honda SP 125

Honda SP 125

86,378 - 94,069
Check Offers
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

1.6 - 2.02 Lakhs
Check Offers

Upcoming Bikes in India 2026

Yamaha AEROX-E

Yamaha AEROX-E

2.9 Lakhs Exp. Price
Check details
Lambretta V125

Lambretta V125

1 Lakhs Exp. Price
Check details
Ola Electric Diamondhead

Ola Electric Diamondhead

3.5 Lakhs Exp. Price
Check details
Yamaha RX 100

Yamaha RX 100

1 Lakhs Exp. Price
Check details
Honda Activa 7G

Honda Activa 7G

79,000 Exp. Price
Check details