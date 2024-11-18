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VLF Strada Carbonio Black Colour

₹1.2 - 1.55 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Strada Carbonio Black Colour

Carbonio Black
Urbano Silver
Titanio Grey
Luna White
Carbonio black

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