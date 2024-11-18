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Strada
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VLF
Strada Urbano Silver Colour
₹1.2 - 1.55 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Review & Win ₹2000
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Specs
Colours
Variants
Strada Urbano Silver Colour
Urbano silver
Explore Color Options For Strada Alternatives
Honda QC3
₹
1.35 Lakhs
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QC3 Colours
TVS iQube
₹
1.2 - 1.75 Lakhs
+7
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iQube Colours
Bajaj Chetak
₹
1.05 - 1.57 Lakhs
+12
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Chetak Colours
Honda Activa E
₹
1.17 - 1.52 Lakhs
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Activa E Colours
Ampere Nexus
₹
1.2 - 1.3 Lakhs
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Nexus Colours
Ampere Magnus G Max
₹
1.03 - 1.1 Lakhs
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Magnus G Max Colours
VLF Strada Images
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VLF Tennis
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1.3 Lakhs*
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VLF Tennis 1500
₹
1.29 Lakhs*
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VLF Mobster 135
₹
1.3 Lakhs*
*Ex-showroom price
VLF Mobster 180
₹
1.7 Lakhs* Onwards
*Ex-showroom price
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VLF Bikes