|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 19.86 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.37 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 21.10 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.96 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.49 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 23 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 23.92 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 24.43 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 24.35 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.86 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 25.58 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.09 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 26.62 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.12 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.37 Lakhs
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