MINI Cooper SE Key Specs
- Range402 km
- Charging0.5 hrs
- Battery Capacity54.2 kWh
- Motor Power160 kW
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|MINI Cooper SE
|Rs. 56.4 LakhsOnwards
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|MINI Countryman E
|Rs. 54.9 LakhsOnwards
|2
|460 litres
|4445 mm
|2069 mm
|1635 mm
|5.8 metres
|8.6 seconds
|462 km
|30 Minutes
|201 bhp, 250 Nm
|Cooper SEVSCountryman E
MINI Cooper SE is available in the 1 Colour in India.
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|Max Power
|160 kW
|Battery Capacity
|54.2 kWh
|Body Type
|Hatchback
|Max Torque
|330 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|402 km
|Charging Time
|30 Minutes
|Sunroof
|Panaromic
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