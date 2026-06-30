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MERCEDES-BENZ S-Class

₹2.2 - 2.38 Cr*
*Ex-showroom price
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Mercedes-Benz S-Class Price:

Mercedes-Benz S-Class is priced between Rs. 2.2 - 2.38 Cr (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Mercedes-Benz S-Class?

The Mercedes-Benz S-Class is available in 2 variants - S 450e, S 450e MANUFAKTUR Edition.

What are the Mercedes-Benz S-Class colour options?

Mercedes-Benz S-Class comes in nine colour options: Allanite Green Metallic, Carneol Red Metallic, Chromite Black Metallic, Emerald Green, Obsidian Black, Verde Silver, Velvet Brown, Silver Metallic, Opalite White Bright.

What are the engine, performance, and specifications of Mercedes-Benz S-Class?

Mercedes-Benz S-Class comes in hybrid (petrol + electric) engine options, comes with 2999 cc engine, and features a Sedan body type.

Which are the major rivals of Mercedes-Benz S-Class?

Mercedes-Benz S-Class rivals are Mercedes-Benz AMG EQS, BMW i7, Porsche Panamera, BMW M5, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance.

What is the mileage of Mercedes-Benz S-Class?

Mercedes-Benz S-Class comes with a mileage of 32.3 kmpl (Company claimed).

What is the Seating Capacity of Mercedes-Benz S-Class?

Mercedes-Benz S-Class offers a 5 Person configuration.

Mercedes-Benz S-Class Key Specs

  • Engine iconEngine
    2999 cc
  • Mileage iconMileage
    32.3 kmpl
  • Fuel iconFuel
    Hybrid
  • MaxTorque iconMax Torque
    680 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    RWD
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2026 Mercedes-Benz S-Class Launched In India #automobile
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2026 Mercedes-Benz S-Class Launched In India #automobile

Mercedes-Benz S-Class Variants

Mercedes-Benz S-Class price starts at ₹ 2.2 Cr and goes up to ₹ 2.38 Cr (Ex-showroom). Mercedes-Benz S-Class comes in 2 variants. Mercedes-Benz S-Class's top variant is S 450e MANUFAKTUR Edition.
2 Variants Available
S-Class S 450e
₹2.2 Cr*
2999 cc
Hybrid (Petrol + Electric)
Automatic
S-Class S 450e MANUFAKTUR Edition
₹2.38 Cr*
2999 cc
Hybrid (Petrol + Electric)
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz S-Class Latest Updates

Calendar icon30 Jun 2026
Mercedes-Benz's "140 Years. 140 Places." expedition celebrates automotive history, exploring India's diverse landscapes and heritage.Read Full Story
Calendar icon17 Jun 2026
The 2026 Mercedes-Benz S-Class facelift launches in India, featuring luxury upgrades, online booking options, and deliveries starting October 2026.Read Full Story
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Mercedes-Benz S-Class comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class image
Rs. 2.2 CrOnwards-429 bhp (Combined Engine & Motor), 321 bhp (Engine), 161 bhp (Motor)680 Nm (Combined Engine & Motor), 540 Nm (Engine), 440 Nm (Motor)Automatic15-----2 metres
Mercedes-Benz AMG EQSMercedes-Benz AMG EQS imageRs. 2.45 CrOnwards----9-610 litres5223 mm1926 mm1518 mm5.75 metresS-ClassVSAMG EQS
BMW i7BMW i7 imageRs. 2.05 CrOnwards
51
---7--5391 mm1950 mm1544 mm-S-ClassVSi7
Porsche PanameraPorsche Panamera imageRs. 1.7 CrOnwards-493 bhp660 NmAutomatic10--5049 mm1937 mm1423 mm5.95 metresS-ClassVSPanamera
BMW M5BMW M5 imageRs. 1.99 CrOnwards
4.82
717 bhp1000 NmAutomatic7128 mm530 litres4983 mm1903 mm1469 mm6.3 metresS-ClassVSM5
Maserati QuattroporteMaserati Quattroporte imageRs. 1.8 CrOnwards-572 bhp729 NmAutomatic6-530 litres5262 mm1948 mm1481 mm5.9 metresS-ClassVSQuattroporte

Mercedes-Benz S-Class Images

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Mercedes-Benz S-Class Image 2
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Mercedes-Benz S-Class Colours

Mercedes-Benz S-Class is available in the 9 Colours in India.

Allanite Green Metallic
Carneol Red Metallic
Chromite Black Metallic
Emerald Green
Obsidian Black
Verde Silver
Velvetb Rown
Silver Metallic
Opalite White Bright
Allanite green metallic

Mercedes-Benz S-Class Alternatives

Mercedes-Benz AMG EQS

Mercedes-Benz AMG EQS

2.45 Cr
S-ClassvsAMG EQS
BMW i7

BMW i7

2.05 - 2.58 Cr
S-Classvsi7
Porsche Panamera

Porsche Panamera

1.7 - 2.34 Cr
S-ClassvsPanamera
BMW M5

BMW M5

1.99 Cr
S-ClassvsM5
Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte

1.8 - 2.32 Cr
S-ClassvsQuattroporte
Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance

Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance

1.95 Cr
S-ClassvsAMG C 63 S E-Performance

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Mercedes-Benz S-Class Specifications and Features

Rear AC VentsYes
AirbagsYes
Body TypeSedan
Max Torque680 Nm
Keyless EntryYes
Mileage32.3 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine2999 cc
Fuel TypeHybrid (Petrol + Electric)
Max Speed250 kmph
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Mercedes-Benz S-Class Mileage

Mercedes-Benz S-Class in India is available in Hybrid (Petrol + Electric) variant. Average mileage of Mercedes-Benz S-Class's petrol variant is 32.3 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz S-Class S 450e comes with a litres fuel tank.

Select Variant:
S 450e
Fuel Type
Transmission
Mileage
Hybrid (Petrol + Electric)
Automatic
32.3 kmpl

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