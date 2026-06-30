Mercedes-Benz S-Class Key Specs
- Engine2999 cc
- Mileage32.3 kmpl
- FuelHybrid
- Max Torque680 Nm
- Drive TrainRWD
Mercedes-Benz S-Class is priced between Rs. 2.2 - 2.38 Cr (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Mercedes-Benz S-Class is available in 2 variants - S 450e, S 450e MANUFAKTUR Edition.
Mercedes-Benz S-Class comes in nine colour options: Allanite Green Metallic, Carneol Red Metallic, Chromite Black Metallic, Emerald Green, Obsidian Black, Verde Silver, Velvet Brown, Silver Metallic, Opalite White Bright.
Mercedes-Benz S-Class comes in hybrid (petrol + electric) engine options, comes with 2999 cc engine, and features a Sedan body type.
Mercedes-Benz S-Class rivals are Mercedes-Benz AMG EQS, BMW i7, Porsche Panamera, BMW M5, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance.
Mercedes-Benz S-Class comes with a mileage of 32.3 kmpl (Company claimed).
Mercedes-Benz S-Class offers a 5 Person configuration.
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mercedes-Benz S-Class
|Rs. 2.2 CrOnwards
|-
|429 bhp (Combined Engine & Motor), 321 bhp (Engine), 161 bhp (Motor)
|680 Nm (Combined Engine & Motor), 540 Nm (Engine), 440 Nm (Motor)
|Automatic
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|2 metres
|Mercedes-Benz AMG EQS
|Rs. 2.45 CrOnwards
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|610 litres
|5223 mm
|1926 mm
|1518 mm
|5.75 metres
|S-ClassVSAMG EQS
|BMW i7
|Rs. 2.05 CrOnwards
|-
|-
|-
|7
|-
|-
|5391 mm
|1950 mm
|1544 mm
|-
|S-ClassVSi7
|Porsche Panamera
|Rs. 1.7 CrOnwards
|-
|493 bhp
|660 Nm
|Automatic
|10
|-
|-
|5049 mm
|1937 mm
|1423 mm
|5.95 metres
|S-ClassVSPanamera
|BMW M5
|Rs. 1.99 CrOnwards
|717 bhp
|1000 Nm
|Automatic
|7
|128 mm
|530 litres
|4983 mm
|1903 mm
|1469 mm
|6.3 metres
|S-ClassVSM5
|Maserati Quattroporte
|Rs. 1.8 CrOnwards
|-
|572 bhp
|729 Nm
|Automatic
|6
|-
|530 litres
|5262 mm
|1948 mm
|1481 mm
|5.9 metres
|S-ClassVSQuattroporte
Mercedes-Benz S-Class is available in the 9 Colours in India.
|Rear AC Vents
|Yes
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Sedan
|Max Torque
|680 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|32.3 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|2999 cc
|Fuel Type
|Hybrid (Petrol + Electric)
|Max Speed
|250 kmph
Mercedes-Benz S-Class in India is available in Hybrid (Petrol + Electric) variant. Average mileage of Mercedes-Benz S-Class's petrol variant is 32.3 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz S-Class S 450e comes with a litres fuel tank.
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