Mahindra Thar OG Key Specs
- Engine1497 - 2184 cc
- FuelPetrol | Diesel
Mahindra Thar OG is priced between Rs. 10.32 - 18.99 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Mahindra Thar OG is available in 15 variants - AXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual, LXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual, ZXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual, LXT 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), LXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Manual, ZXT 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), LXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual, LXT 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC), ZXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Manual, LXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), ZXT 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC), ZXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual, ZXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), LXT 4WD Diesel 2.0L Turbo Automatic (TC), ZXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC).
Mahindra Thar OG comes in eight colour options: Stealth Black, Tango Red, Jeans Blue, Galaxy Grey, Artemis Silver, Battleship Grey, Deep Forest, Everest White.
Mahindra Thar OG comes in both petrol and diesel engine options, with a range of engine capacities from 1497-2184 cc, and features a SUV body type.
Mahindra Thar OG rivals are Mahindra Thar, Tata Sierra, Hyundai New Generation Creta, Mahindra Bolero, Tata Curvv, Hyundai Creta.
Mahindra Thar OG offers a 4 Seater configuration.
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mahindra Thar OG
|Rs. 10.32 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|Manual
|SUV
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Mahindra Thar
|Rs. 9.99 LakhsOnwards
|130 bhp
|300 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|2
|-
|600 litres
|3985 mm
|1820 mm
|1844 mm
|-
|Thar OGVSThar
|Tata Sierra
|Rs. 11.49 LakhsOnwards
|116 bhp
|280 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|205 mm
|-
|4340 mm
|1715 mm
|1841 mm
|5.3 metres
|Thar OGVSSierra
|Mahindra Bolero
|Rs. 8.49 LakhsOnwards
|75 bhp
|210 Nm
|Manual
|SUV
|2
|-
|-
|3995 mm
|1745 mm
|1880 mm
|5.8 metres
|Thar OGVSBolero
|Tata Curvv
|Rs. 10 LakhsOnwards
|123 bhp
|225 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|208 mm (unladen)
|-
|4308 mm
|1630 mm
|1810 mm
|-
|Thar OGVSCurvv
|Hyundai Creta
|Rs. 10.91 LakhsOnwards
|114 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|4330 mm
|1635 mm
|1790 mm
|5.3 metres
|Thar OGVSCreta
Mahindra Thar OG is available in the 8 Colours in India.
|Body Type
|SUV
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|1497-2184 cc
|Fuel Type
|Petrol,Diesel
Popular Mahindra Cars
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Suv Cars