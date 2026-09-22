PriceSpecs & FeaturesColoursImages
1/36
JUST LAUNCHED

MAHINDRA Thar OG

₹10.32 - 18.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Photos
Shorts
Colours
Variants
Specs

Mahindra Thar OG Price:

Mahindra Thar OG is priced between Rs. 10.32 - 18.99 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Mahindra Thar OG?

The Mahindra Thar OG is available in 15 variants - AXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual, LXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual, ZXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual, LXT 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), LXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Manual, ZXT 2WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), LXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual, LXT 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC), ZXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Manual, LXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), ZXT 2WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC), ZXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Manual, ZXT 4WD Petrol 2.0L Turbo Automatic (TC), LXT 4WD Diesel 2.0L Turbo Automatic (TC), ZXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC).

What are the Mahindra Thar OG colour options?

Mahindra Thar OG comes in eight colour options: Stealth Black, Tango Red, Jeans Blue, Galaxy Grey, Artemis Silver, Battleship Grey, Deep Forest, Everest White.

What are the engine, performance, and specifications of Mahindra Thar OG?

Mahindra Thar OG comes in both petrol and diesel engine options, with a range of engine capacities from 1497-2184 cc, and features a SUV body type.

Which are the major rivals of Mahindra Thar OG?

Mahindra Thar OG rivals are Mahindra Thar, Tata Sierra, Hyundai New Generation Creta, Mahindra Bolero, Tata Curvv, Hyundai Creta.

What is the Seating Capacity of Mahindra Thar OG?

Mahindra Thar OG offers a 4 Seater configuration.

Mahindra Thar OG Key Specs

  • Engine iconEngine
    1497 - 2184 cc
  • Fuel iconFuel
    Petrol | Diesel
View All Thar OG SpecsView specs icon

Mahindra Thar OG Videos

  • Quick Shorts
New Mahindra Thar OG launched!
Play Icon

New Mahindra Thar OG launched!

Mahindra Thar OG Variants

Mahindra Thar OG price starts at ₹ 10.32 Lakhs and goes up to ₹ 18.99 Lakhs (Ex-showroom). Mahindra Thar OG comes in 15 variants. Mahindra Thar OG's top variant is ZXT 4WD Diesel 2.2L Turbo Automatic (TC).
15 Variants Available
Thar OG AXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual
₹10.32 Lakhs*
Thar OG LXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual
₹12.99 Lakhs*
Thar OG ZXT 2WD Diesel 1.5L Turbo Manual
₹13.99 Lakhs*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details
HT Auto Awards
Preferred Banner

Mahindra Thar OG comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mahindra Thar OG
Mahindra Thar OG image
Rs. 10.32 LakhsOnwards---ManualSUV-------
Mahindra TharMahindra Thar imageRs. 9.99 LakhsOnwards
4.3504
130 bhp300 NmManual, AutomaticSUV2-600 litres3985 mm1820 mm1844 mm-Thar OGVSThar
Tata SierraTata Sierra imageRs. 11.49 LakhsOnwards
4.6487
116 bhp280 NmManual, AutomaticSUV6205 mm-4340 mm1715 mm1841 mm5.3 metresThar OGVSSierra
Mahindra BoleroMahindra Bolero imageRs. 8.49 LakhsOnwards
3.9604
75 bhp210 NmManualSUV2--3995 mm1745 mm1880 mm5.8 metresThar OGVSBolero
Tata CurvvTata Curvv imageRs. 10 LakhsOnwards
4.4389
123 bhp225 NmManual, AutomaticSUV6208 mm (unladen)-4308 mm1630 mm1810 mm-Thar OGVSCurvv
Hyundai CretaHyundai Creta imageRs. 10.91 LakhsOnwards
4.3641
114 bhp250 NmManual, AutomaticSUV6--4330 mm1635 mm1790 mm5.3 metresThar OGVSCreta

Mahindra Thar OG Images

Mahindra Thar OG Image 1
Mahindra Thar OG Image 2
Mahindra Thar OG Image 3
Mahindra Thar OG Image 4
Mahindra Thar OG Image 5
Mahindra Thar OG Image 6

Mahindra Thar OG Colours

Mahindra Thar OG is available in the 8 Colours in India.

Stealth Black
Tango Red
Jeansblue
Galaxy Grey
Artemis Silver
Battleship Grey
Deepforest
Everestwhite
Stealth black

Mahindra Thar OG Alternatives

Mahindra Thar

Mahindra Thar

9.99 - 17.7 Lakhs
Thar OGvsThar
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.59 Lakhs
Thar OGvsSierra
UPCOMING
Hyundai New Generation Creta

Hyundai New Generation Creta

11 - 21.5 Lakhs
View upcoming Cars
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

8.49 - 9.99 Lakhs
Thar OGvsBolero
Tata Curvv

Tata Curvv

10 - 19 Lakhs
Thar OGvsCurvv
Hyundai Creta

Hyundai Creta

10.91 - 20.46 Lakhs
Thar OGvsCreta

Mahindra Thar OG Related News

2026 Mahindra Thar OG
2026 New Mahindra Thar OG launched at 10.32 lakh; Gets more power and new features
22 Sept 2026
The electric buses and trucks will be manufactured at JSW Greentech's 90-acre facility in AURIC, Chhatrapati Sambhajinagar.
JSW Group launches AMPSTAR electric commercial vehicle brand in India
22 Sept 2026
The new identity is designed to give McLaren a more unified appearance across its racing and automotive businesses as it moves into this next phase.
McLaren gets a new logo, but the real change is what's coming next
22 Sept 2026
Honda QC3 is offered in four colour options.
Honda QC3 electric scooter launched at 1.35 lakh with 145 km range
22 Sept 2026
The EXOBOT sedan and SUV share the same electric architecture, but come with different body styles and performance figures.
Saudi Arabia’s Ceer EXOBOT is an 850 hp electric sci-fi fantasy with gullwing doors
22 Sept 2026
View all
 Mahindra Thar OG Related News

Mahindra Thar OG Specifications and Features

Body TypeSUV
TransmissionManual,Automatic
Engine1497-2184 cc
Fuel TypePetrol,Diesel
View all Thar OG specs and features

Popular Mahindra Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Mahindra Cars

Popular Suv Cars

UPCOMING
Audi A2

Audi A2

20 Lakhs Onwards
View upcoming Cars
Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
e-tron Sportback Price in Delhi
UPCOMING
Audi Q5 Facelift

Audi Q5 Facelift

65 - 73 Lakhs
View upcoming Cars
UPCOMING
Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron

1 - 1.1 Cr
View upcoming Cars
Audi Q7

Audi Q7

90.48 - 99.81 Lakhs
Q7 Price in Delhi

View all  Popular Suv Cars

view all specs and features