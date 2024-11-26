|Variants
|On-Road Price
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh
|₹ 23.11 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 23.97 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79kWh
|₹ 25.58 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 26.44 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70kWh
|₹ 28.45 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 29.31 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79kWh
|₹ 29.60 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 30.46 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79kWh
|₹ 31.78 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 32.64 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh
|₹ 34.19 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 35.18 Lakhs
