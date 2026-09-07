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BMW i5 LWB

₹79.6 Lakhs* Onwards
*Ex-showroom price
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BMW i5 LWB Key Specs

  • Speed iconSpeed
    195 kmph
  • Range iconRange
    669 km
  • Charging iconCharging
    0.6 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    81.6 kWh
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BMW i5 LWB Variants

BMW i5 LWB price starts at ₹ 79.6 Lakhs and goes up to ₹ 79.6 Lakhs (Ex-showroom). BMW i5 LWB comes in 2 variants. BMW i5 LWB's top variant is eDrive35L M Sport 81.6 kWh.
2 Variants Available
i5 LWB eDrive35L M Sport 81.6 kWh First Edition
₹79.6 Lakhs*
81.6 kWh
195 kmph
669 km
i5 LWB eDrive35L M Sport 81.6 kWh
₹79.6 Lakhs*
81.6 kWh
195 kmph
669 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BMW i5 LWB comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
BMW i5 LWB
BMW i5 LWB image
Rs. 79.6 LakhsOnwards----5175 mm1520 mm2156 mm--669 km33 Minutes-
Lexus ESLexus ES imageRs. 89.99 LakhsOnwards
4.81
10122 mm-5145 mm1920 mm1575 mm-5.5s580 km28 Minutes-i5 LWBVSES
Mercedes-Benz CLAMercedes-Benz CLA imageRs. 55 LakhsOnwards
4.81
7-405 L4723 mm1855 mm1468 mm5.6 metres-792 km--i5 LWBVSCLA
BYD SealBYD Seal imageRs. 41.5 LakhsOnwards
4.73
8145 mm400 litres4800 mm1875 mm1460 mm5.7 metres3.8 seconds580 km-523 bhp, 670 Nmi5 LWBVSSeal

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 / kWh
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BMW i5 LWB Images

BMW i5 LWB Image 1

BMW i5 LWB Colours

BMW i5 LWB is available in the 4 Colours in India.

Carbon Black Metallic
Oxide Grey Metallic
Phytonic Blue Metallic
Mineral White Metallic
Carbon black metallic

BMW i5 LWB Alternatives

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Lexus ES

89.99 Lakhs
i5 LWBvsES
Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA

55 - 64 Lakhs
i5 LWBvsCLA
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BYD Seal

BYD Seal

41.5 - 53.65 Lakhs
i5 LWBvsSeal

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BMW i5 LWB Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Max Power271 bhp
Battery Capacity81.6 kWh
Airbags6 Airbags
Body TypeSedan
Max Torque410 Nm
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Range669 km
Charging Time33 Minutes
Max Speed195 kmph
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