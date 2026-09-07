BMW i5 LWB Key Specs
- Speed195 kmph
- Range669 km
- Charging0.6 hrs
- Battery Capacity81.6 kWh
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|BMW i5 LWB
|Rs. 79.6 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|-
|5175 mm
|1520 mm
|2156 mm
|-
|-
|669 km
|33 Minutes
|-
|Lexus ES
|Rs. 89.99 LakhsOnwards
|10
|122 mm
|-
|5145 mm
|1920 mm
|1575 mm
|-
|5.5s
|580 km
|28 Minutes
|-
|i5 LWBVSES
|Mercedes-Benz CLA
|Rs. 55 LakhsOnwards
|7
|-
|405 L
|4723 mm
|1855 mm
|1468 mm
|5.6 metres
|-
|792 km
|-
|-
|i5 LWBVSCLA
|BYD Seal
|Rs. 41.5 LakhsOnwards
|8
|145 mm
|400 litres
|4800 mm
|1875 mm
|1460 mm
|5.7 metres
|3.8 seconds
|580 km
|-
|523 bhp, 670 Nm
|i5 LWBVSSeal
BMW i5 LWB is available in the 4 Colours in India.
|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|271 bhp
|Battery Capacity
|81.6 kWh
|Airbags
|6 Airbags
|Body Type
|Sedan
|Max Torque
|410 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|669 km
|Charging Time
|33 Minutes
|Max Speed
|195 kmph
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