|Variants
|On-Road Price
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh
|₹ 22.71 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 23.55 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79kWh
|₹ 25.14 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 25.99 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70kWh
|₹ 27.96 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 28.81 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79kWh
|₹ 29.09 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 29.94 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79kWh
|₹ 31.23 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 32.08 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh
|₹ 33.60 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 34.58 Lakhs
Popular Mahindra Cars
