|Variants
|On-Road Price
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh
|₹ 21.51 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 22.31 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79kWh
|₹ 23.83 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 24.63 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70kWh
|₹ 26.50 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 27.30 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79kWh
|₹ 27.56 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 28.36 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79kWh
|₹ 29.59 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 30.39 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh
|₹ 31.83 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79.0 kWh 11.2kW Charger
|₹ 32.76 Lakhs
