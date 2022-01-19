hamburger icon
Honda X-ADV On Road Price in Ludhiana

13.51 Lakhs*
*On-Road Price
Honda X-ADV on road price in Ludhiana starts from Rs. 13.22 Lakhs. Visit your nearest Honda X-ADV dealers and showrooms in Ludhiana for best offers. X-ADV on road price breakup in Ludhiana includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the X-ADV is mainly compared to Honda XL750 Transalp [2025] price in Ludhiana (Rs. 11 Lakhs), Moto Guzzi V85 TT price in Ludhiana (Rs. 15.4 Lakhs) and Triumph Tiger 850 Sport price in Ludhiana (Rs. 11.95 Lakhs).
Variants On-Road Price
Honda X-ADV STD ₹ 13.22 Lakhs

Honda X-ADV Variant Wise Price List in

X-ADV STD

₹13.22 Lakhs*On-Road Price
745 cc
Ex-Showroom-Price
11,91,352
RTO
95,308
Insurance
35,199
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Ludhiana)
13,21,859
Honda X-ADV Alternatives

Honda XL750 Transalp [2025]

Honda XL750 Transalp [2025]

11 LakhsEx-Showroom
XL750 Transalp [2025] Price in Delhi
Moto Guzzi V85 TT

Moto Guzzi V85 TT

15.4 LakhsEx-Showroom
V85 TT Price in Delhi
Triumph Tiger 850 Sport

Triumph Tiger 850 Sport

11.95 LakhsEx-Showroom
Tiger 850 Sport Price in Delhi
BMW F900 GS

BMW F900 GS

14.85 LakhsEx-Showroom
F900 GS Price in Delhi
Triumph Tiger 900

Triumph Tiger 900

14.4 - 16.15 LakhsEx-Showroom
Tiger 900 Price in Delhi
BMW F900 GS Adventure

BMW F900 GS Adventure

16.14 LakhsEx-Showroom
F900 GS Adventure Price in Delhi

Popular Honda Bikes

