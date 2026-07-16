|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 19.73 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.24 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 20.98 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.48 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.01 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.52 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 23.44 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 23.95 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 23.88 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.39 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 25.11 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 25.62 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 26.14 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.65 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.90 Lakhs
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