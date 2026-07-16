|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 20.46 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.99 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 21.75 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.28 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.83 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 23.36 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 24.31 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 24.83 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 24.77 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 25.29 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 26.03 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.56 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 27.11 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.64 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.93 Lakhs
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