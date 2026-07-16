|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 19.77 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.28 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 21.01 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.52 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.05 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.56 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 23.48 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 23.99 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 23.92 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.43 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 25.14 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 25.65 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 26.18 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.69 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD 75.0 kWh
|₹ 27.43 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.94 Lakhs
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