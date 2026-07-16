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Tata Sierra.ev Front Left View

Tata Sierra.ev On Road Price in Gaya

3.6 out of 5
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18.79 - 26.48 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
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Sierra.ev Price in

Tata Sierra.ev on road price in Gaya starts from Rs. 21.97 Lakhs. The on road price for Tata Sierra.ev top variant goes up to Rs. 31.05 Lakhs in Gaya. The lowest price model is Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh and the most priced model is Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC. Visit your nearest Tata Sierra.ev dealers and showrooms in Gaya for best offers. Sierra.ev on road price breakup in Gaya includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Sierra.ev is mainly compared to Mahindra BE 6 price in Gaya (Rs. 18.9 Lakhs), Toyota Urban Cruiser Ebella price in Gaya (Rs. 23.6 Lakhs) and Hyundai Creta EV price in Gaya (Rs. 18.02 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ₹ 21.97 Lakhs
Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC ₹ 22.53 Lakhs
Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ₹ 23.35 Lakhs
Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC ₹ 23.92 Lakhs
Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ₹ 24.51 Lakhs
Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC ₹ 25.07 Lakhs
Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ₹ 26.08 Lakhs
Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC ₹ 26.65 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ₹ 26.59 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC ₹ 27.15 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ₹ 27.93 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC ₹ 28.50 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ₹ 29.09 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC ₹ 29.66 Lakhs
Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC ₹ 31.05 Lakhs

Tata Sierra.ev Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Sierra.ev Pure 63.0 kWh

₹21.97 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
18,79,000
RTO
2,37,480
Insurance
79,550
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
21,96,530
EMI@47,212/mo
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Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC

₹22.53 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
19,28,000
RTO
2,43,360
Insurance
81,302
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
22,53,162
EMI@48,429/mo
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Sierra.ev Pure S 63.0 kWh

₹23.35 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
19,99,000
RTO
2,51,880
Insurance
83,842
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
23,35,222
EMI@50,193/mo
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Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC

₹23.92 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
20,48,000
RTO
2,57,760
Insurance
85,595
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
23,91,855
EMI@51,410/mo
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Sierra.ev Adventure 63.0 kWh

₹24.51 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
20,99,000
RTO
2,63,880
Insurance
87,419
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
24,50,799
EMI@52,677/mo
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Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC

₹25.07 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
21,48,000
RTO
2,69,760
Insurance
89,172
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
25,07,432
EMI@53,894/mo
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Sierra.ev Adventure 75.0 kWh

₹26.08 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
665 Km
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Ex-Showroom-Price
22,19,000
RTO
2,78,280
Insurance
1,10,308
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
26,08,088
EMI@56,058/mo
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Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC

₹26.65 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
665 Km
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Ex-Showroom-Price
22,68,000
RTO
2,84,160
Insurance
1,12,144
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
26,64,804
EMI@57,277/mo
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Sierra.ev Empowered 63.0 kWh

₹26.59 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
22,79,000
RTO
2,85,480
Insurance
93,858
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
26,58,838
EMI@57,149/mo
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Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC

₹27.15 Lakhs*On-Road Price
63 KWh
535 Km
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Ex-Showroom-Price
23,28,000
RTO
2,91,360
Insurance
95,611
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
27,15,471
EMI@58,366/mo
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Sierra.ev Empowered 75.0 kWh

₹27.93 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
665 Km
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Ex-Showroom-Price
23,79,000
RTO
2,97,480
Insurance
1,16,304
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
27,93,284
EMI@60,039/mo
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Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC

₹28.50 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
665 Km
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Ex-Showroom-Price
24,28,000
RTO
3,03,360
Insurance
1,18,140
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
28,50,000
EMI@61,258/mo
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Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh

₹29.09 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
665 Km
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Ex-Showroom-Price
24,79,000
RTO
3,09,480
Insurance
1,20,051
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
29,09,031
EMI@62,526/mo
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Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC

₹29.66 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
665 Km
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Ex-Showroom-Price
25,28,000
RTO
3,15,360
Insurance
1,21,887
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
29,65,747
EMI@63,745/mo
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Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC

₹31.05 Lakhs*On-Road Price
75 KWh
624 Km
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Ex-Showroom-Price
26,48,000
RTO
3,29,760
Insurance
1,26,384
FasTag Charges
500
On-Road Price in Patna
(Price not available in Gaya)
31,04,644
EMI@66,731/mo
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