|Variants
|On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 11.52 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.89 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 13.26 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.68 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.25 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.59 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.59 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.82 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.39 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.39 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.96 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.96 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.96 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 16.30 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.30 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.53 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.53 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 17.10 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 17.10 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 17.44 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.67 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.67 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.23 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 18.58 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 18.99 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 18.80 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 18.80 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 19.22 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 19.14 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.37 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 20.28 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 20.28 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 20.32 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 20.70 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 22.40 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 20.73 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 20.51 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 20.92 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 21.99 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 22.02 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 20.70 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 22.44 Lakhs
