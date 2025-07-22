hamburger icon
HomeNew CarsTataCurvvOn Road Price in Raigarh
CurvvSpecs & FeaturesMileageUser ReviewsColoursImages
Tata Curvv Front Right Side

Tata Curvv On Road Price in Raigarh

4 out of 5
Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
9.66 - 18.85 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

Curvv Price in

Tata Curvv on road price in Raigarh starts from Rs. 11.52 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 22.44 Lakhs in Raigarh. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Raigarh for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 11.52 - 22.44 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Raigarh for best offers. Curvv on road price breakup in Raigarh includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Raigarh (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Raigarh (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Raigarh (Rs. 11.42 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 11.52 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 12.89 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 13.26 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.68 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.25 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.59 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 14.59 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.82 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.39 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.39 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.96 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.96 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.96 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 16.30 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 16.30 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.53 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.53 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.10 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 17.10 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 17.44 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 17.67 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.67 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 18.23 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 18.58 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 18.99 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 18.80 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.80 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 19.22 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 19.14 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.37 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 20.28 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 20.28 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 20.32 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 20.70 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 22.40 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 20.73 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 20.51 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 20.92 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 21.99 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 22.02 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 20.70 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 22.44 Lakhs

Tata Curvv Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹11.52 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
9,99,990
RTO
1,01,849
Insurance
49,368
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
11,51,707
EMI@24,755/mo
Add to Compare
60 offers Available
Close

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹12.89 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,16,990
RTO
1,13,549
Insurance
57,478
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
12,88,517
EMI@27,695/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹13.26 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,49,990
RTO
1,16,849
Insurance
58,736
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
13,26,075
EMI@28,503/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.68 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,86,990
RTO
1,20,549
Insurance
60,150
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
13,68,189
EMI@29,408/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.25 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,36,990
RTO
1,25,549
Insurance
62,056
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
14,25,095
EMI@30,631/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.59 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,28,549
Insurance
63,201
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
14,59,240
EMI@31,365/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹14.59 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,28,549
Insurance
63,201
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
14,59,240
EMI@31,365/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.82 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,86,990
RTO
1,30,549
Insurance
63,962
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
14,82,001
EMI@31,854/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.39 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,35,549
Insurance
65,872
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
15,38,911
EMI@33,077/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.39 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,35,549
Insurance
65,872
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
15,38,911
EMI@33,077/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.96 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,40,549
Insurance
67,777
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
15,95,816
EMI@34,300/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.96 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,40,549
Insurance
67,777
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
15,95,816
EMI@34,300/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.96 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,40,549
Insurance
67,777
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
15,95,816
EMI@34,300/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹16.30 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,43,549
Insurance
68,922
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
16,29,961
EMI@35,034/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹16.30 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,43,549
Insurance
68,922
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
16,29,961
EMI@35,034/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.53 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,45,549
Insurance
69,684
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
16,52,723
EMI@35,523/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.53 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,45,549
Insurance
69,684
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
16,52,723
EMI@35,523/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.10 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
1,50,549
Insurance
71,592
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
17,09,631
EMI@36,747/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹17.10 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
1,50,549
Insurance
71,592
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
17,09,631
EMI@36,747/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹17.44 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,16,990
RTO
1,53,549
Insurance
72,736
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
17,43,775
EMI@37,481/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹17.67 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
1,55,549
Insurance
73,502
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
17,66,541
EMI@37,970/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.67 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
1,55,549
Insurance
73,502
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
17,66,541
EMI@37,970/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹18.23 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,86,990
RTO
1,60,549
Insurance
75,407
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
18,23,446
EMI@39,193/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹18.58 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,16,990
RTO
1,63,549
Insurance
76,552
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
18,57,591
EMI@39,927/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹18.99 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,48,990
RTO
1,76,899
Insurance
73,009
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
18,99,398
EMI@40,825/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹18.80 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
1,65,549
Insurance
77,313
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
18,80,352
EMI@40,416/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.80 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
1,65,549
Insurance
77,313
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
18,80,352
EMI@40,416/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹19.22 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,68,990
RTO
1,78,899
Insurance
73,725
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
19,22,114
EMI@41,314/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹19.14 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,66,990
RTO
1,68,549
Insurance
78,459
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
19,14,498
EMI@41,150/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.37 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,86,990
RTO
1,70,549
Insurance
79,221
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
19,37,260
EMI@41,639/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹20.28 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,78,549
Insurance
82,272
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,28,311
EMI@43,596/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹20.28 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,78,549
Insurance
82,272
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,28,311
EMI@43,596/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹20.32 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,69,990
RTO
1,78,849
Insurance
82,388
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,31,727
EMI@43,670/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹20.70 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
1,91,899
Insurance
78,375
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,69,764
EMI@44,487/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹22.40 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,48,990
RTO
2,06,899
Insurance
83,741
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
22,40,130
EMI@48,149/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹20.73 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,01,990
RTO
1,92,199
Insurance
78,482
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,73,171
EMI@44,561/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹20.51 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,86,990
RTO
1,80,549
Insurance
83,036
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,51,075
EMI@44,086/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹20.92 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,18,990
RTO
1,93,899
Insurance
79,090
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,92,479
EMI@44,976/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹21.99 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,16,990
RTO
1,93,549
Insurance
87,994
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
21,99,033
EMI@47,266/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹22.02 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,19,990
RTO
1,93,849
Insurance
88,109
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
22,02,448
EMI@47,339/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹20.70 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
1,91,899
Insurance
78,375
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
20,69,764
EMI@44,487/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹22.44 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,51,990
RTO
2,07,199
Insurance
83,848
FasTag Charges
500
On-Road Price in Raipur
(Price not available in Raigarh)
22,43,537
EMI@48,222/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Paying too much for your Car Insurance?

Tata Curvv Alternatives

MG Hector

MG Hector

11.99 - 18.99 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Hector Price in Delhi
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

8.29 - 13.69 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Aircross X Price in Delhi
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

11.42 - 19.19 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Taigun Price in Delhi
UPCOMING
Mahindra New Bolero

Mahindra New Bolero

10 - 12 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

10.66 - 18.49 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Kushaq Price in Delhi
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

12.98 - 16.7 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Scorpio Price in Delhi

Tata Curvv User Reviews & Ratings

NaN
0 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
0
5 ratingrating star
0
Write a Review
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

Tata Curvv Related News

View all
 Tata Curvv Related News

Tata Curvv Videos

View all
 

Popular Tata Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Tata Cars

Latest Cars in India 2026

Hyundai Verna

Hyundai Verna

10.98 - 18.25 Lakhs
Check Offers
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class

1.4 Cr Onwards
Check Offers
Tata Punch EV

Tata Punch EV

9.69 - 12.59 Lakhs
Check Offers
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

46.99 Lakhs
Check Offers
Nissan Gravite

Nissan Gravite

5.65 - 9.2 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.49 - 24.34 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Renault Bridger

Renault Bridger

7 Lakhs Exp. Price
Check details
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 Lakhs Exp. Price
Check details
Audi SQ8

Audi SQ8

1.13 - 2.34 Cr Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details