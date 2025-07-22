hamburger icon
Tata Curvv

Tata Curvv On Road Price in Kolhapur

9.66 - 18.85 Lakhs
On-Road Price
Curvv Price in

Tata Curvv on road price in Kolhapur starts from Rs. 11.70 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 23.29 Lakhs in Kolhapur. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Kolhapur for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 11.70 - 23.29 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Kolhapur for best offers. Curvv on road price breakup in Kolhapur includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Kolhapur (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Kolhapur (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Kolhapur (Rs. 11.42 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 11.70 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.27 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 13.89 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.09 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.67 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.29 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.02 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.26 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.84 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.12 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.43 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.71 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 16.43 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 16.78 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.07 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.01 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 17.31 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.91 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 17.60 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 17.95 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 18.50 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.18 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.10 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 19.12 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 19.38 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 19.69 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 19.35 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 19.96 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 19.70 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 20.29 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 20.87 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 20.87 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 21.27 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 21.12 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 22.86 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 21.52 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 21.48 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 21.72 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 22.63 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 23.06 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 21.12 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 23.29 Lakhs

Tata Curvv Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹11.70 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
9,99,000
RTO
1,17,256
Insurance
53,478
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
11,70,234
EMI@25,153/mo
Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.27 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
11,16,990
RTO
1,41,860
Insurance
67,439
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
13,26,789
EMI@28,518/mo
View breakup

Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹13.89 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
11,49,990
RTO
1,69,909
Insurance
68,916
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
13,89,315
EMI@29,862/mo
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.09 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
11,86,990
RTO
1,50,599
Insurance
70,576
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
14,08,665
EMI@30,278/mo
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.67 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
12,36,990
RTO
1,56,841
Insurance
72,814
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
14,67,145
EMI@31,535/mo
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.29 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,86,951
Insurance
74,160
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
15,28,601
EMI@32,856/mo
View breakup

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.02 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,60,587
Insurance
74,160
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
15,02,237
EMI@32,289/mo
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.26 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
12,86,990
RTO
1,63,084
Insurance
75,054
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
15,25,628
EMI@32,792/mo
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.84 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,69,326
Insurance
77,296
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
15,84,112
EMI@34,049/mo
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.12 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,97,147
Insurance
77,296
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
16,11,933
EMI@34,647/mo
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.43 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,75,569
Insurance
79,537
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
16,42,596
EMI@35,306/mo
View breakup

Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.71 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
2,04,429
Insurance
79,537
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
16,71,456
EMI@35,926/mo
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹16.43 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,75,569
Insurance
79,537
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
16,42,596
EMI@35,306/mo
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹16.78 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,79,314
Insurance
80,880
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
16,77,684
EMI@36,060/mo
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.07 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
2,08,799
Insurance
80,880
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
17,07,169
EMI@36,694/mo
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.01 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,81,811
Insurance
81,774
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
17,01,075
EMI@36,563/mo
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹17.31 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
2,11,712
Insurance
81,774
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
17,30,976
EMI@37,205/mo
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.91 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
2,18,995
Insurance
84,015
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
17,90,500
EMI@38,485/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹17.60 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
1,88,053
Insurance
84,015
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
17,59,558
EMI@37,820/mo
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹17.95 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
15,16,990
RTO
1,91,799
Insurance
85,358
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
17,94,647
EMI@38,574/mo
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹18.50 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
2,26,278
Insurance
86,256
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
18,50,024
EMI@39,764/mo
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.18 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
1,94,296
Insurance
86,256
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
18,18,042
EMI@39,077/mo
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.10 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
15,86,990
RTO
2,33,561
Insurance
88,496
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,09,547
EMI@41,044/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹19.12 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
16,16,990
RTO
2,04,284
Insurance
89,840
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,11,614
EMI@41,088/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹19.38 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
16,48,990
RTO
2,14,076
Insurance
74,710
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,38,276
EMI@41,661/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹19.69 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
2,40,843
Insurance
90,734
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,69,067
EMI@42,323/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹19.35 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
2,06,781
Insurance
90,734
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,35,005
EMI@41,591/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹19.96 Lakhs On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
16,68,990
RTO
2,50,572
Insurance
75,446
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,95,508
EMI@42,891/mo
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹19.70 Lakhs On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
16,66,990
RTO
2,10,526
Insurance
92,079
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
19,70,095
EMI@42,345/mo
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹20.29 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
16,86,990
RTO
2,48,126
Insurance
92,974
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
20,28,590
EMI@43,602/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹20.87 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
2,23,011
Insurance
96,558
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
20,87,059
EMI@44,859/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹20.87 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
2,23,011
Insurance
96,558
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
20,87,059
EMI@44,859/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹21.27 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
17,69,990
RTO
2,60,215
Insurance
96,693
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
21,27,398
EMI@45,726/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹21.12 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
2,32,436
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
21,12,156
EMI@45,398/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹22.86 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,48,990
RTO
2,50,796
Insurance
85,751
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
22,86,037
EMI@49,136/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹21.52 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Ex-Showroom-Price
18,01,990
RTO
2,69,564
Insurance
80,341
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
21,52,395
EMI@46,263/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹21.48 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
17,86,990
RTO
2,62,692
Insurance
97,457
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
21,47,639
EMI@46,161/mo
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹21.72 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
18,18,990
RTO
2,71,992
Insurance
80,966
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
21,72,448
EMI@46,694/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹22.63 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,16,990
RTO
2,41,738
Insurance
1,03,279
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
22,62,507
EMI@48,630/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹23.06 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,19,990
RTO
2,82,064
Insurance
1,03,410
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
23,05,964
EMI@49,564/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹21.12 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
2,32,436
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
21,12,156
EMI@45,398/mo
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹23.29 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Ex-Showroom-Price
19,51,990
RTO
2,90,984
Insurance
85,861
FasTag Charges
500
On-Road Price in Pune
(Price not available in Kolhapur)
23,29,335
EMI@50,066/mo
View breakup

Tata Curvv User Reviews & Ratings

NaN
0 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
0
5 ratingrating star
0
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

