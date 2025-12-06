|Variants
|On-Road Price
|Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 MT
|₹ 11.52 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 CNG MT
|₹ 12.60 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 MT
|₹ 12.92 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 CNG MT
|₹ 13.99 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 6AT
|₹ 14.60 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 MT
|₹ 14.82 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 MT
|₹ 15.37 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 CNG MT
|₹ 15.90 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 6AT
|₹ 16.54 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 MT
|₹ 16.66 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 6AT
|₹ 17.09 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 MT
|₹ 17.28 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 eCVT
|₹ 17.72 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT
|₹ 18.76 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT
|₹ 19.38 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 eCVT
|₹ 19.23 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 eCVT
|₹ 19.86 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT 4WD
|₹ 20.32 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT 4WD
|₹ 20.94 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 eCVT
|₹ 21.01 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 eCVT
|₹ 21.57 Lakhs
|1 & above
0
|2 & above
1
|3 & above
7
|4 & above
15
|5 rating
35
