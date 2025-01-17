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HYUNDAI Bayon Colours

₹10 Lakhs*
*Ex-showroom price
4.5
2
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Bayon Colours

Bayon is available in 10 colours in India - fiery red, classy blue, ecotronic grey, fiery red with titanium black roof, golden bronze, titanium black, titanium black matte, atlas white, atlas white with titanium black roof and classy blue matte. You can view your favourite Bayon colour image.

Fiery Red
Classy Blue
Ecotronic Grey
Fiery Red With Titanium Black Roof
Golden Bronze
Titanium Black
Titanium Black Matte
Atlas White
Atlas White With Titanium Black Roof
Classy Blue Matte
Fiery red

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