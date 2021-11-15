|Variants
|On-Road Price
|Ola Electric Roadster X+ 4.5 kWh
|₹ 1.46 Lakhs
|Ola Electric Roadster X+ 9.1 kWh
|₹ 2.24 Lakhs
Popular Ola Electric Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
Latest Bikes in India 2026
Popular Bikes in India 2026
Upcoming Bikes in India 2026
Popular Ola Electric Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
Latest Bikes in India 2026
Popular Bikes in India 2026
Upcoming Bikes in India 2026