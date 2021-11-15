hamburger icon
Ola Electric Roadster X+

Ola Electric Roadster X+ On Road Price in Balrampur

1.3 - 1.9 Lakhs*
*On-Road Price
Roadster X+ Price in

Ola Electric Roadster X+ on road price in Balrampur starts from Rs. 1.46 Lakhs. The on road price for Ola Electric Roadster X+ top variant goes up to Rs. 2.24 Lakhs in Balrampur. The lowest price model is Ola Electric Roadster X+ 4.5 kWh and the most priced model is Ola Electric Roadster X+ 9.1 kWh. Visit your nearest Ola Electric Roadster X+ dealers and showrooms in Balrampur for best offers. Roadster X+ on road price breakup in Balrampur includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Roadster X+ is mainly compared to Ola Electric Roadster price in Balrampur (Rs. 1.05 Lakhs), Ola Electric Roadster X price in Balrampur (Rs. 99,999) and Ola Electric Roadster Pro price in Balrampur (Rs. 2 Lakhs).
Variants On-Road Price
Ola Electric Roadster X+ 4.5 kWh ₹ 1.46 Lakhs
Ola Electric Roadster X+ 9.1 kWh ₹ 2.24 Lakhs

Ola Electric Roadster X+ Variant Wise Price List in

Roadster X+ 4.5 kWh

₹1.46 Lakhs*On-Road Price
4.5 KWh
125 Kmph
252 Km
Ex-Showroom-Price
1,14,999
RTO
11,499
Insurance
19,513
On-Road Price in Ghaziabad
(Price not available in Balrampur)
1,46,011
EMI@3,138/mo
Roadster X+ 9.1 kWh

₹2.24 Lakhs*On-Road Price
9.1 KWh
125 Kmph
501 Km
Ex-Showroom-Price
1,84,999
RTO
18,499
Insurance
20,534
On-Road Price in Ghaziabad
(Price not available in Balrampur)
2,24,032
EMI@4,815/mo
View breakup

