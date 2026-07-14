|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 21.24 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.79 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 22.58 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 23.13 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 23.70 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.25 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 25.23 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 25.78 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 25.71 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 26.26 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 27.02 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.57 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 28.14 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 29.19 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 30.56 Lakhs
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