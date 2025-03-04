Launched in Mar 2022
Category Average: 49.06 kmph
Nirbhar: 25.0 kmph
Category Average: 83.33 km
Nirbhar: 90.0 km
Category Average: 3.74 hrs
Nirbhar: 4.0 hrs
Category Average: 1.27 kwh
Nirbhar: 1.6 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Battery Capacity
|1.6 kWh
|Body Type
|Moped
|Charging Point
|Yes
|Range
|90 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|4 Hours
Hayasa Nirbhar
₹65,550*
₹38,000*
₹69,990*
₹40,000*
₹70,000*
₹58,992*
₹83,490*
₹46,999*
₹37,500*
Charging Time
4-4.5 Hrs.
Charging Time
-
Charging Time
4 Hours
Charging Time
-
Charging Time
3-4 Hours
Charging Time
-
Charging Time
3-4 Hrs.
Charging Time
3 Hours 12 Minutes
Charging Time
6-7 Hours
Range
90 km
Range
80 km
Range
120 km
Range
80 km
Range
100 km
Range
120 -130 Km
Range
60-70 km
Range
75 km
Range
40-50 km
Motor Power
230 W
Motor Power
2500 W
Motor Power
1200 W
Motor Power
3000 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Kerb Weight
-
Kerb Weight
55 kg
Kerb Weight
96 kg
Kerb Weight
55 kg
Kerb Weight
83 kg
Kerb Weight
-
Kerb Weight
-
Kerb Weight
-
Kerb Weight
39 kg
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
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