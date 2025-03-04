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Hayasa Nirbhar Front View
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HAYASA Nirbhar

Launched in Mar 2022

Review & Win ₹2000
₹65,550**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
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Nirbhar Key Specs

Speed

Category Average: 49.06 kmph

Nirbhar: 25.0 kmph

Range

Category Average: 83.33 km

Nirbhar: 90.0 km

Charging

Category Average: 3.74 hrs

Nirbhar: 4.0 hrs

Battery

Category Average: 1.27 kwh

Nirbhar: 1.6 kwh

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About Hayasa Nirbhar

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Hayasa Nirbhar Variants
Hayasa Nirbhar price starts at ₹ 65,550 .
1 Variant Available
STD₹65,550*
25 kmph
90 km
Seat Type: Single
Battery Capacity: 1.6 kWh
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Hayasa Nirbhar Images

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Hayasa Nirbhar Specifications and Features

Battery Capacity1.6 kWh
Body TypeMoped
Charging PointYes
Range90 km
HeadlightLED
Charging Time4 Hours
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Charging Time
4-4.5 Hrs.
Charging Time
-
Charging Time
4 Hours
Charging Time
-
Charging Time
3-4 Hours
Charging Time
-
Charging Time
3-4 Hrs.
Charging Time
3 Hours 12 Minutes
Charging Time
6-7 Hours
Range
90 km
Range
80 km
Range
120 km
Range
80 km
Range
100 km
Range
120 -130 Km
Range
60-70 km
Range
75 km
Range
40-50 km
Motor Power
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Motor Power
2500 W
Motor Power
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Motor Power
3000 W
Motor Power
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Kerb Weight
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Kerb Weight
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Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Steel
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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Wheel Type
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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