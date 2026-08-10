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ESSEL ENERGY GET 1

₹37,500 - 41,500*
*Ex-showroom price
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Essel Energy GET 1 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 - 50 km
  • Charging iconCharging
    5.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.62 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All GET 1 SpecsView specs icon

Essel Energy GET 1 Variants

Essel Energy GET 1 price starts at ₹ 37,500 and goes up to ₹ 41,500 (Ex-showroom). Essel Energy GET 1 comes in 2 variants. Essel Energy GET 1's top variant is 13AH Li.
2 Variants Available
GET 1 11AH Li
₹37,500*
25 kmph
30 km
GET 1 13AH Li
₹41,500*
25 kmph
40 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Essel Energy GET 1 Latest Updates

Calendar icon4 Aug 2026
Delhi's Electric Vehicle registrations surged in July 2026, driven by the new EV policy offering tax exemptions and incentives.Read Full Story
Calendar icon20 May 2026
Surging fuel prices due to the Iran war have significantly boosted electric vehicle demand in Europe, leading to strong sales growth.Read Full Story

Essel Energy GET 1 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with GET 1.
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Essel Energy GET 1 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Essel Energy GET 1
Essel Energy GET 1 image
Rs. 37,500Onwards-39 kgDrumDrumAlloy40-50 km6-7 Hours250 W
Geliose HopeGeliose Hope imageRs. 46,999Onwards--DrumDrumSpoke50 km3 Hours 12 Minutes250 WGET 1VSHope
MOTOVOLT UrbnMOTOVOLT Urbn imageRs. 46,499Onwards-40 kgDiscDiscSpoke105 km--GET 1VSUrbn

Essel Energy GET 1 Images

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Essel Energy GET 1 Colours

Essel Energy GET 1 is available in the 1 Colour in India.

White

Essel Energy GET 1 Alternatives

Geliose Hope

Geliose Hope

46,999
GET 1vsHope
MOTOVOLT Urbn

MOTOVOLT Urbn

46,499 - 52,099
GET 1vsUrbn

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Essel Energy GET 1 Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeMoped
Battery Capacity0.62 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range30-50 km
HeadlightLED
Charging Time4-7 Hours
Max Speed25 kmph
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