|Battery Capacity
|20 Ah
|Max Speed
|25 km
|Range
|100 km
|Charging time
|3-4 Hours
Detel EV Veeru price starts at ₹ 70,000 .
|Battery Capacity
|20 Ah
|Body Type
|Moped Bikes
|Charging Point
|3-4 Hours
|Headlight
|LED
|Range
|100 km
|Charging Time
|3-4 Hours
|Model Name
Detel EV Veeru
|Okinawa Dual
|Warivo Motors Smarty
|Evtric Connect
|Tunwal Elektrika 60
|Techo Electra Saathi
|Hayasa Nirbhar
|Kinetic Green e-Luna
|Fidato Evtech Loder
|Price (Ex-Showroom)
₹70,000
₹58,992
₹74,300
₹69,771 - 95,151
₹0.65 Lakhs
₹57,697
₹65,550
₹69,990 - 74,990
₹83,490
|Battery Capacity
20 Ah
55 Ah
1.2 kWh
2.034 kWh
26 Ah
22 Ah
1.6 kWh
1.7-2 kWh
0.24 kWh
|Range
100 km
110 -120 Km
70 km
106 km
70-120 km
80 km
90 km
90-110 km
60-70 km
|Fuel Type
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
Electric
|Transmission
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
Automatic
*Ex-showroom price