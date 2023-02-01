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Detel EV Veeru

DETEL EV Veeru

Launch Date: 1 Feb 2023
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70,000*Get on road price
Get on road price
*Ex-showroom price
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Delhi
Photos
Photos
Colours
Colours
Variants
Variants
Detel EV Veeru Key Specs
Battery Capacity20 Ah
Max Speed25 km
Range100 km
Charging time3-4 Hours
View all Veeru specs and features

About Detel EV Veeru

Latest Update

  • Detel Easy Plus affordable electric scooter revealed in India
  • 2024 TVS Apache RR 310 launch soon: What to expect?

    • Paying too much for your Bike Insurance?

    Detel EV Veeru Alternatives

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    58,992
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    Warivo Motors Smarty

    Warivo Motors Smarty

    74,300
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    VeeruvsSmarty
    Evtric Connect

    Evtric Connect

    69,771 - 95,151
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    VeeruvsConnect
    Tunwal Elektrika 60

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    0.65 Lakhs
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    VeeruvsElektrika 60
    Techo Electra Saathi

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    57,697
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    Hayasa Nirbhar

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    VeeruvsNirbhar
    Detel EV Veeru Variants

    Detel EV Veeru price starts at ₹ 70,000 .

    1 Variant Available
    ₹70,000*
    Max Power
    250 W
    Speed
    25 kmph
    Range
    100 km
    feature icon
    Instrument Console: Digital
    feature icon
    Battery Capacity: 48V/20Ah
    *Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
    Vehicle Review Contest

    Detel EV Veeru Specifications and Features

    Battery Capacity20 Ah
    Body TypeMoped Bikes
    Charging Point3-4 Hours
    HeadlightLED
    Range100 km
    Charging Time3-4 Hours
    View all Veeru specs and features

    Detel EV Veeru comparison with its competitors

    Model Name
    Detel EV Veeru
    		Okinawa DualWarivo Motors SmartyEvtric ConnectTunwal Elektrika 60Techo Electra SaathiHayasa NirbharKinetic Green e-LunaFidato Evtech Loder
    Price (Ex-Showroom)
    ₹70,000
    ₹58,992
    ₹74,300
    ₹69,771 - 95,151
    ₹0.65 Lakhs
    ₹57,697
    ₹65,550
    ₹69,990 - 74,990
    ₹83,490
    Battery Capacity
    20 Ah
    55 Ah
    1.2 kWh
    2.034 kWh
    26 Ah
    22 Ah
    1.6 kWh
    1.7-2 kWh
    0.24 kWh
    Range
    100 km
    110 -120 Km
    70 km
    106 km
    70-120 km
    80 km
    90 km
    90-110 km
    60-70 km
    Fuel Type
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    Electric
    Transmission
    Automatic
    Automatic
    Automatic
    Automatic
    Automatic
    Automatic
    Automatic
    Automatic
    Automatic

    Popular Detel EV Bikes

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      News

      Detal is yet to share the technical details of the models which will be launched in the Indian market later this year.
      Detel Easy Plus affordable electric scooter revealed in India
      13 Feb 2021
      The TVS Apache RR 310 is expected to get a comprehensive update borrowing cues from the new Apache RTR 310
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      14 Sept 2024
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      TVS Ntorq rival, Honda NX125 scooter patented. Will it come to India?
      14 Sept 2024
      The Ducati Diavel V4 impresses with its beautiful design and powerful V4 engine, producing 170 bhp. It offers excellent ride quality and handling, but its thrilling performance requires careful handling from its riders.
      Ducati Diavel V4 ride review: More than just looks
      14 Sept 2024
      Hero raised <span class='webrupee'>₹</span>8.58 crore with 75 units auctioned of 'The Centennial' CE100 limited edition motorcycle that pays homage to the legacy of the manufacturer's founder and Chairman Emeritus, Dr. Brijmohan Lall Munjal.
      Hero raises 8.6 crore with ‘The Centennial ’ auction. Customers can now win one
      13 Sept 2024
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        News

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      15 Jul 2024
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      Bajaj has launched the Freedom CNG bike at starting price of <span class='webrupee'>₹</span>95,000 in India. The world's first CNG bike gets a 125-cc engine and comes with dual fuel tank offering 2-kg cylinder for CNG and 2-litre tank for petrol.
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      5 Jul 2024
      The BGauss RUV 350 gets a 3.4 kW motor with 165 Nm of peak torque. The motor has been mounted on to the rear wheel
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      Detel EV Veeru FAQs

      Detel EV Veeru comes in a single variant which is the STD.
      The Detel EV Veeru is equipped with a robust motor with a power range of 100 km, it has a charging time of 3-4 Hours and a battery capacity of 20 Ah providing efficient and powerful performance.
      The Detel EV Veeru offers a single variant. The variant, STD is priced at Rs. 70,000 (ex-showroom).
      The Detel EV Veeru is an electric Moped Bikes, powered by a high-capacity 20 Ah battery. It offers an impressive range of 100 km on a single charge.
      The Detel EV Veeru has a charging time of 3-4 Hours, making it convenient for riders to recharge the battery overnight or during work hours for a full day of riding.

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