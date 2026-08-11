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POLARITY SMART Sport

₹40,000 - 1.1 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Polarity Smart Sport Key Specs

  • Speed iconSpeed
    72.5 kmph
  • Range iconRange
    80 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.2 - 0.4 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    1 - 3 kW
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Polarity Smart Sport Variants

Polarity Smart Sport price starts at ₹ 40,000 and goes up to ₹ 1.1 Lakhs (Ex-showroom). Polarity Smart Sport comes in 3 variants. Polarity Smart Sport's top variant is Sport S3K.
3 Variants Available
Sport Sport S1K
₹40,000*
45 kmph
80 km/charge
Sport Sport S2K
₹70,000*
70 kmph
80 km/charge
Sport Sport S3K
₹1.1 Lakhs*
100 kmph
80 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Polarity Smart Sport Latest Updates

Calendar icon5 Jun 2026
India is launching ethanol fuel infrastructure with plans for 500 stations by 2026, promoting flex-fuel adoption and energy independence.Read Full Story
Calendar icon1 Apr 2026
Delhi's EV Policy 2.0 encourages scrapping old vehicles for subsidies, aiming to boost electric vehicle adoption and public transport.Read Full Story

Polarity Smart Sport Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Sport.
Polarity Smart Sport
Geliose Hope
VS
Polarity Smart SportSelect model
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Polarity Smart Sport comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Polarity Smart Sport
Polarity Smart Sport image
Rs. 40,000Onwards-55 kgDiscDrumAlloy80 km-3000 W
Kinetic Green e-LunaKinetic Green e-Luna imageRs. 69,990Onwards
4.93
96 kgDrumDrumAlloy110-140 km4 Hours2.2 kWSportVSe-Luna
Geliose HopeGeliose Hope imageRs. 46,999Onwards--DrumDrumSpoke50 km3 Hours 12 Minutes250 WSportVSHope
Essel Energy GET 1Essel Energy GET 1 imageRs. 37,500Onwards-39 kgDrumDrumAlloy40-50 km6-7 Hours250 WSportVSGET 1
Detel EV VeeruDetel EV Veeru imageRs. 70,000Onwards-83 kgDrumDrumSteel100 km3-4 Hours250 WSportVSVeeru
Fidato Evtech LoderFidato Evtech Loder imageRs. 83,490Onwards--DiscDiscAlloy70-100 km4-5 Hours-SportVSLoder

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Polarity Smart Sport
TVS XL100
VS
Selected Electric Bike
Polarity Smart SportSelect model
Select Petrol Bike
TVS XL100Select model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Polarity Smart Sport Images

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Polarity Smart Sport Colours

Polarity Smart Sport is available in the 3 Colours in India.

Black
Dark Blue
Red
Black

Polarity Smart Sport Alternatives

Kinetic Green e-Luna

Kinetic Green e-Luna

69,990 - 82,490
Sportvse-Luna
Geliose Hope

Geliose Hope

46,999
SportvsHope
Essel Energy GET 1

Essel Energy GET 1

37,500 - 41,500
SportvsGET 1
Detel EV Veeru

Detel EV Veeru

70,000
SportvsVeeru
Fidato Evtech Loder

Fidato Evtech Loder

83,490
SportvsLoder
Polarity Smart Executive

Polarity Smart Executive

38,000 - 1.05 Lakhs
SportvsExecutive

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Polarity Smart Sport Specifications and Features

Max Power1-3 kW
Body TypeMoped
Battery Capacity0.2-0.4 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range80 km
Charging Time4 Hours
Max Speed45-100 Kmph
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