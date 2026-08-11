Polarity Smart Sport Key Specs
- Speed72.5 kmph
- Range80 km
- Charging4 hrs
- Battery Capacity0.2 - 0.4 kWh
- Motor Power1 - 3 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Polarity Smart Sport
|Rs. 40,000Onwards
|-
|55 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|80 km
|-
|3000 W
|Kinetic Green e-Luna
|Rs. 69,990Onwards
|96 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|110-140 km
|4 Hours
|2.2 kW
|SportVSe-Luna
|Geliose Hope
|Rs. 46,999Onwards
|-
|-
|Drum
|Drum
|Spoke
|50 km
|3 Hours 12 Minutes
|250 W
|SportVSHope
|Essel Energy GET 1
|Rs. 37,500Onwards
|-
|39 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|40-50 km
|6-7 Hours
|250 W
|SportVSGET 1
|Detel EV Veeru
|Rs. 70,000Onwards
|-
|83 kg
|Drum
|Drum
|Steel
|100 km
|3-4 Hours
|250 W
|SportVSVeeru
|Fidato Evtech Loder
|Rs. 83,490Onwards
|-
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|70-100 km
|4-5 Hours
|-
|SportVSLoder
Polarity Smart Sport is available in the 3 Colours in India.
|Max Power
|1-3 kW
|Body Type
|Moped
|Battery Capacity
|0.2-0.4 kWh
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|LED
|Range
|80 km
|Charging Time
|4 Hours
|Max Speed
|45-100 Kmph
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