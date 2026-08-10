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DISCONTINUED

AVON E Star

₹60,000*
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Avon E Star is discontinued and no longer produced.
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Avon E Star Alternatives

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Avon E Star Key Specs

  • Speed iconSpeed
    50 kmph
  • Range iconRange
    65 km
  • Charging iconCharging
    7 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    1 kW
View All E Star SpecsView specs icon

Avon E Star Variants

Avon E Star price starts at ₹ 60,000 .
1 Variant Available
E Star STD
₹60,000*
50 kmph
65 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Avon E Star comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Avon E Star
Avon E Star image
Rs. 60,000Onwards--Scooters-DrumDrumAlloy65 km-1000 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWE StarVSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
520
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWE StarVSFaast F2F
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WE StarVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WE StarVSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WE StarVSGig
Okinawa LiteOkinawa Lite imageRs. 69,093Onwards
51
-Scooters-DiscDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WE StarVSLite

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₹4 / kWh₹30 / kWh

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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Avon E Star Specifications and Features

Max Power1000 W
Body TypeScooters
Battery Capacity33 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightHalogen
Range65 km
Charging Time6-8 Hours
Max Speed50 kmph
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