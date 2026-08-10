Avon E Star Key Specs
- Speed50 kmph
- Range65 km
- Charging7 hrs
- Motor Power1 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Avon E Star
|Rs. 60,000Onwards
|-
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|65 km
|-
|1000 W
|Joy e-bike Wolf
|Rs. 54,999Onwards
|-
|Scooters
|81 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|90 km
|5 Hours
|1 kW
|E StarVSWolf
|Okaya EV Faast F2F
|Rs. 79,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Steel Wheels
|70-80 km
|4-5 Hours
|1.2 kW
|E StarVSFaast F2F
|Ampere Reo
|Rs. 59,900Onwards
|-
|35 Nm
|Scooters
|71.4 kg
|Disc
|Drum
|-
|80 km
|5 Hours 30 Minutes
|250 W
|E StarVSReo
|Ampere Reo Li Plus
|Rs. 69,990Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|70 km
|6 Hours
|250 W
|E StarVSReo Li Plus
|Ola Electric Gig
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|157 km
|5 Hours
|1500 W
|E StarVSGig
|Okinawa Lite
|Rs. 69,093Onwards
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Drum
|Alloy
|60 km
|4-5 Hours
|250 W
|E StarVSLite
|Max Power
|1000 W
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|33 Ah
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Halogen
|Range
|65 km
|Charging Time
|6-8 Hours
|Max Speed
|50 kmph
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