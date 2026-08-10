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EMOTORAD EMX

₹79,999* Onwards
*Ex-showroom price
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EMotorad EMX Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    50 - 80 km
  • Charging iconCharging
    5.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.37 - 0.47 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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EMotorad EMX Variants

EMotorad EMX price starts at ₹ 79,999 and goes up to ₹ 79,999 (Ex-showroom). EMotorad EMX comes in 2 variants. EMotorad EMX's top variant is Plus.
2 Variants Available
EMX STD
₹79,999*
25 kmph
50 km
EMX Plus
₹79,999*
25 kmph
80 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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EMotorad EMX Latest Updates

Calendar icon12 Jul 2026
EV makers request a delay in India's battery ID policy to align with EU standards, ensuring smoother compliance.Read Full Story
Calendar icon5 May 2026
Five affordable electric SUVs in India offer varying battery capacities, power outputs, and driving ranges, catering to diverse consumer preferences.Read Full Story
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EMotorad EMX comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
EMotorad EMX
EMotorad EMX image
Rs. 79,999Onwards-Cycles21 kgDiscDiscSpoke50 km4 Hours 30 Minutes250 W
SVITCH MXESVITCH MXE imageRs. 66,500Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke30-35 km-250 WEMXVSMXE
SVITCH XESVITCH XE imageRs. 82,250Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke60-80 km-250 WEMXVSXE
SVITCH XE PlusSVITCH XE Plus imageRs. 1.1 LakhsOnwards-Cycles-DiscDrumSpoke80-120 km3-4 Hours250 WEMXVSXE Plus
Hero Lectro Muv-EHero Lectro Muv-E imageRs. 61,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke60-70 km4-5 Hrs.250 WEMXVSMuv-E
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WEMXVSWINN-X
Toutche Electric Heileo H100Toutche Electric Heileo H100 imageRs. 46,990Onwards-Cycles21.4 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WEMXVSHeileo H100

EMotorad EMX Images

EMotorad EMX Image 1

EMotorad EMX Alternatives

SVITCH MXE

SVITCH MXE

66,500
EMXvsMXE
SVITCH XE

SVITCH XE

82,250 - 85,400
EMXvsXE
SVITCH XE Plus

SVITCH XE Plus

1.1 Lakhs
EMXvsXE Plus
Hero Lectro Muv-E

Hero Lectro Muv-E

61,999
EMXvsMuv-E
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
EMXvsWINN-X
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
EMXvsWINN

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

EMotorad EMX Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity0.37-0.47 kWh
Body TypeCycles
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range50-80 km
HeadlightLED
Charging Time4-7 Hours
Max Speed25 kmph
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