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HERO LECTRO F6i

₹60,999*
*Ex-showroom price
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Hero Lectro F6i Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    55 km
  • Charging iconCharging
    6 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.41 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All F6i SpecsView specs icon

Hero Lectro F6i Variants

Hero Lectro F6i price starts at ₹ 60,999 .
1 Variant Available
F6i STD
₹60,999*
25 kmph
55 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Lectro F6i Latest Updates

Calendar icon10 Aug 2026
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Calendar icon1 Jul 2026
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Calendar icon30 Apr 2026
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Calendar icon19 Mar 2026
Rising crude oil prices lead EV manufacturers to offer discounts, boosting electric vehicle adoption and promoting alternatives like ethanol blending.Read Full Story
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Hero Lectro F6i comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Lectro F6i
Hero Lectro F6i image
Rs. 60,999Onwards-Cycles70 kgDiscDiscSpoke55 km5-6 Hrs.250 W
SVITCH MXESVITCH MXE imageRs. 66,500Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke30-35 km-250 WF6iVSMXE
SVITCH XESVITCH XE imageRs. 82,250Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke60-80 km-250 WF6iVSXE
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke50-60 km-250 WF6iVSWINN
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WF6iVSC5X
Hero Lectro Muv-EHero Lectro Muv-E imageRs. 61,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke60-70 km4-5 Hrs.250 WF6iVSMuv-E
Toutche Electric Heileo M100Toutche Electric Heileo M100 imageRs. 46,990Onwards-Cycles21.8 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WF6iVSHeileo M100

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Hero Lectro F6i Alternatives

SVITCH MXE

SVITCH MXE

66,500
F6ivsMXE
SVITCH XE

SVITCH XE

82,250 - 85,400
F6ivsXE
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
F6ivsWINN
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
F6ivsC5X
Hero Lectro Muv-E

Hero Lectro Muv-E

61,999
F6ivsMuv-E
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
F6ivsWINN-X

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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  News

Hero Lectro F6i Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity0.41 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range55 km
Charging Time6 Hours
Max Speed25 kmph
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