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DISCONTINUED

HERO LECTRO C8

₹36,999*
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Hero Lectro C8 is discontinued and no longer produced.
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Hero Lectro C8 Alternatives

Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
C8vsH5
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
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30,000
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Hero Lectro C8 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 km
  • Charging iconCharging
    4 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All C8 SpecsView specs icon

Hero Lectro C8 Variants

Hero Lectro C8 price starts at ₹ 36,999 .
1 Variant Available
C8 STD
₹36,999*
25 kmph
30 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Hero Lectro C8 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Hero Lectro C8
Hero Lectro C8 image
Rs. 36,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km4 Hrs250 W
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC8VSH5
Hero Lectro C5XHero Lectro C5X imageRs. 41,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km3-4 Hours250 WC8VSC5X
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-CyclesDiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WC8VSWINN-X
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-CyclesDiscDrumSpoke50-60 km-250 WC8VSWINN
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WC8VSH3
EMotorad X2EMotorad X2 imageRs. 27,999Onwards-CyclesDiscDiscSpoke35 km4-5 Hours250 WC8VSX2

Hero Lectro C8 Images

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
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Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
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10 Aug 2026
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Hero Lectro C8 Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity5.8 Ah
Body TypeCycles
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range30 km
Charging Time4 Hours
Max Speed25 kmph
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