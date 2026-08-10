Hero Lectro C8 Key Specs
- Speed25 kmph
- Range30 km
- Charging4 hrs
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Hero Lectro C8
|Rs. 36,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|4 Hrs
|250 W
|Hero Lectro H5
|Rs. 28,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|C8VSH5
|Hero Lectro C5X
|Rs. 41,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|3-4 Hours
|250 W
|C8VSC5X
|Hero Lectro WINN-X
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Drum
|Spoke
|70-75 km
|8 Hours
|250 W
|C8VSWINN-X
|Hero Lectro WINN
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Drum
|Spoke
|50-60 km
|-
|250 W
|C8VSWINN
|Hero Lectro H3
|Rs. 27,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|C8VSH3
|EMotorad X2
|Rs. 27,999Onwards
|-
|Cycles
|Disc
|Disc
|Spoke
|35 km
|4-5 Hours
|250 W
|C8VSX2
|Max Power
|250 W
|Battery Capacity
|5.8 Ah
|Body Type
|Cycles
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|30 km
|Charging Time
|4 Hours
|Max Speed
|25 kmph
Popular Hero Lectro Bikes
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Cycles