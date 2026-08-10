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DISCONTINUED

MERICO ELECTRIC Eagle-100(4.8)

₹42,850*
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Merico Electric Eagle-100(4.8) is discontinued and no longer produced.
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Merico Electric Eagle-100(4.8) Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Eagle-100(4.8)vsWolf
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Eagle-100(4.8)vsReo
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
Eagle-100(4.8)vsGig
Hero Electric Flash

Hero Electric Flash

59,640
Eagle-100(4.8)vsFlash
Okinawa R30

Okinawa R30

61,998
Eagle-100(4.8)vsR30
Joy e-bike Gen Next Nanu

Joy e-bike Gen Next Nanu

53,999 - 64,099
Eagle-100(4.8)vsGen Next Nanu

Merico Electric Eagle-100(4.8) Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    65 km
  • Charging iconCharging
    6.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.25 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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Merico Electric Eagle-100(4.8) Variants

Merico Electric Eagle-100(4.8) price starts at ₹ 42,850 .
1 Variant Available
Eagle-100(4.8) STD
₹42,850*
25 kmph
65 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Merico Electric Eagle-100(4.8) Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Eagle-100(4.8).
Merico Electric Eagle-100(4.8)
Ampere Reo
VS
Merico Electric Eagle-100(4.8)Select model
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Merico Electric Eagle-100(4.8) comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Merico Electric Eagle-100(4.8)
Merico Electric Eagle-100(4.8) image
Rs. 42,850Onwards--Scooters55 kgDrumDrumAlloy65 km6-7 Hours250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
534
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWEagle-100(4.8)VSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WEagle-100(4.8)VSReo
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WEagle-100(4.8)VSGig
Hero Electric FlashHero Electric Flash imageRs. 59,640Onwards
4.6223
-Scooters69 kgDrumDrumAlloy85 km4-5 Hrs.250 WEagle-100(4.8)VSFlash
Okinawa R30Okinawa R30 imageRs. 61,998Onwards
4.84
-Scooters-DrumDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WEagle-100(4.8)VSR30
Komaki X2 VogueKomaki X2 Vogue imageRs. 60,999Onwards--Scooters-DiscDrumAlloy85-90 km--Eagle-100(4.8)VSX2 Vogue

Merico Electric Eagle-100(4.8) Images

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Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
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Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
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10 Aug 2026
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  News

Merico Electric Eagle-100(4.8) Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity1.25 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range65 km
Charging Time6-7 Hours
Max Speed25 kmph
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