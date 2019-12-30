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5 Discontinued Bikes

Merico Electric Merico Fashia Front View
1/4
DISCONTINUED

Merico Electric Merico Fashia

₹61,311
Last Recorded Price
Battery Capacity
60 V
Speed
35 kmph
Range
80 km
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Merico Electric Merico Speedstar Front View
1/4
DISCONTINUED

Merico Electric Merico Speedstar

₹53,692
Last Recorded Price
Battery Capacity
60 V
Speed
25 Kmph
Range
80 Km
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Merico Electric Eagle-100(6.0) Front Left View
1/3
DISCONTINUED

Merico Electric Eagle-100(6.0)

₹49,781
Last Recorded Price
Battery Capacity
60 V
Speed
25 kmph
Range
65 km
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Merico Electric Eagle-100(4.8) Front Left View
1/6
DISCONTINUED

Merico Electric Eagle-100(4.8)

₹42,850
Last Recorded Price
Battery Capacity
1.25 kWh
Speed
25 kmph
Range
65 km
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Merico Electric Evanka Front View
DISCONTINUED

Merico Electric Evanka

₹62,505
Last Recorded Price
Battery Capacity
2.88 kWh
Speed
45 kmph
Range
87 km
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