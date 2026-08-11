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DISCONTINUED

MERICO ELECTRIC Merico Speedstar

₹53,692*
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Merico Electric Merico Speedstar is discontinued and no longer produced.
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Merico Electric Merico Speedstar Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Merico SpeedstarvsWolf
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Merico SpeedstarvsReo
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Ampere Reo Li Plus

69,990
Merico SpeedstarvsReo Li Plus
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
Merico SpeedstarvsS1 Z
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Ola Electric Gig

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Hero Electric Atria

77,690
Merico SpeedstarvsAtria

Merico Electric Merico Speedstar Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    70 - 80 km
  • Charging iconCharging
    6.5 hrs
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Merico Speedstar SpecsView specs icon

Merico Electric Merico Speedstar Variants

Merico Electric Merico Speedstar price starts at ₹ 53,692 .
1 Variant Available
Merico Speedstar Speedstar STD
₹53,692*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Merico Electric Merico Speedstar comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Merico Electric Merico Speedstar
Merico Electric Merico Speedstar image
Rs. 53,692Onwards--Scooters59.9 kgDiscDrumAlloy--250 W
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
534
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWMerico SpeedstarVSWolf
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WMerico SpeedstarVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WMerico SpeedstarVSReo Li Plus
Ola Electric S1 ZOla Electric S1 Z imageRs. 59,999Onwards
4.32
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-Scooters-DiscDrumAlloy60 km4-5 Hours250 WMerico SpeedstarVSLite

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Merico Electric Merico Speedstar Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity60 V
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range70-80 Km
Charging Time6-7 Hours
Max Speed25 Kmph
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