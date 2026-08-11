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BATTRE ELECTRIC MOBILITY LoEV

₹59,900*
*Ex-showroom price
4.0
100
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BattRE Electric Mobility LoEV Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 - 150 km
  • Charging iconCharging
    2.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.2 - 3.1 kWh
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BattRE Electric Mobility LoEV Variants

BattRE Electric Mobility LoEV price starts at ₹ 59,900 .
1 Variant Available
LoEV LoEV STD
₹59,900*
25 kmph
60 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BattRE Electric Mobility LoEV Latest Updates

Calendar icon17 May 2026
The story reviews various electric scooters, highlighting their practicality, range, and suitability for family use in urban commuting.Read Full Story
Calendar icon10 Feb 2026
Delhi's Chief Minister launched 272 new electric buses, part of a larger plan for 950 to enhance public transport and reduce emissions.Read Full Story
Calendar icon7 Jan 2026
In 2025, India's passenger and two-wheeler segments grew, with increasing adoption of electric and CNG/LPG vehicles.Read Full Story

BattRE Electric Mobility LoEV Visual Comparison

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BattRE Electric Mobility LoEV comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BattRE Electric Mobility LoEV
BattRE Electric Mobility LoEV image
Rs. 59,900Onwards
4.0100
-Scooters60 kgDiscDiscIrom Rims60-150 km2 Hours 50 Minutes-
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWLoEVVSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
520
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWLoEVVSFaast F2F
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WLoEVVSReo
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WLoEVVSReo Li Plus
Ola Electric GigOla Electric Gig imageRs. 39,999Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy157 km5 Hours1500 WLoEVVSGig
Okinawa PraiseProOkinawa PraisePro imageRs. 84,443Onwards
4.73
-Scooters-DiscDiscAlloy81 km2-3 Hours1000 WLoEVVSPraisePro

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BattRE Electric Mobility LoEV Images

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BattRE Electric Mobility LoEV Colours

BattRE Electric Mobility LoEV is available in the 8 Colours in India.

Yellow
Silver
Red
Ice Blue
Grey
Blue
Black
White
Yellow

BattRE Electric Mobility LoEV Alternatives

Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
LoEVvsWolf
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

79,999
LoEVvsFaast F2F
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
LoEVvsReo
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
LoEVvsReo Li Plus
Ola Electric Gig

Ola Electric Gig

39,999 - 49,999
LoEVvsGig
Ola Electric S1 Z

Ola Electric S1 Z

59,999 - 64,999
LoEVvsS1 Z

BattRE Electric Mobility LoEV User Reviews & Ratings

4Engine & Performance
4Features
4Safety
4Design
4Value For Money
4Comfort
Write a Review

BattRE Electric Mobility LoEV User Reviews & Ratings

What Users says
check circle icon

AI generated summary

Users find the Battre electric mobility LoEV practical for short trips but criticize its low speed, build quality, and maintenance issues. Suitable for basic errands but not for long distances.

What Got Better?

  • check circle iconCost-effective with savings on petrol
  • check circle iconLightweight and easy to handle
  • check circle iconDetachable battery concept is great
  • check circle iconModern design with digital console

What Could Have Been Better?

  • warning iconSpeed capped at 25kmph
  • warning iconSingle seat and limited to urban errands
  • warning iconFrequent maintenance and fragile parts
  • warning iconBuild quality issues with plastic parts
  • warning iconSuspension and performance under load are lacking
Not durable for family
Tires are too small to negotiate standard monsoon water logged roads safely. Battre electric mobility LoEV engine position gets submerged fast.
By: Ananya Singh (Jun 18, 2026)
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Anti theft malfunctioning
Alarm sets off automatically without any touching context. Disturbs neighbors at midnight. Battre electric mobility LoEV control key fob switch is low quality.
By: Priya Patel (Jun 18, 2026)
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Charger stopped working
Supplied home charger box burned out in four months. Replacement unit cost is heavy. Battre electric mobility LoEV electrical parts are fragile.
By: Pooja Gupta (Jun 18, 2026)
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Low market utility value
Can't carry heavy pillion, can't go fast, can't travel beyond colony limits. Battre electric mobility LoEV is too compromised even for low entry budget.
By: Sneha Verma (Jun 18, 2026)
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Frequent minor problems
LED indicator bulb fused in first month. Left side brake lever is sticky. Battre electric mobility LoEV requires constant small maintenance checks.
By: Kavya Mehta (Jun 18, 2026)
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BattRE Electric Mobility LoEV Specifications and Features

Battery Capacity1.2-3.1 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range60-150 km
Charging Time2 Hours 30 Minutes
Max Speed25 kmph
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