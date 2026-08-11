BattRE Electric Mobility LoEV Key Specs
- Speed25 kmph
- Range60 - 150 km
- Charging2.5 hrs
- Battery Capacity1.2 - 3.1 kWh
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BattRE Electric Mobility LoEV
|Rs. 59,900Onwards
|-
|Scooters
|60 kg
|Disc
|Disc
|Irom Rims
|60-150 km
|2 Hours 50 Minutes
|-
|Joy e-bike Wolf
|Rs. 54,999Onwards
|-
|Scooters
|81 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|90 km
|5 Hours
|1 kW
|LoEVVSWolf
|Okaya EV Faast F2F
|Rs. 79,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Steel Wheels
|70-80 km
|4-5 Hours
|1.2 kW
|LoEVVSFaast F2F
|Ampere Reo
|Rs. 59,900Onwards
|-
|35 Nm
|Scooters
|71.4 kg
|Disc
|Drum
|-
|80 km
|5 Hours 30 Minutes
|250 W
|LoEVVSReo
|Ampere Reo Li Plus
|Rs. 69,990Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|70 km
|6 Hours
|250 W
|LoEVVSReo Li Plus
|Ola Electric Gig
|Rs. 39,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|157 km
|5 Hours
|1500 W
|LoEVVSGig
|Okinawa PraisePro
|Rs. 84,443Onwards
|-
|Scooters
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|81 km
|2-3 Hours
|1000 W
|LoEVVSPraisePro
BattRE Electric Mobility LoEV is available in the 8 Colours in India.
AI generated summary
Users find the Battre electric mobility LoEV practical for short trips but criticize its low speed, build quality, and maintenance issues. Suitable for basic errands but not for long distances.
|Battery Capacity
|1.2-3.1 kWh
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|LED
|Range
|60-150 km
|Charging Time
|2 Hours 30 Minutes
|Max Speed
|25 kmph
Popular BattRE Electric Mobility Bikes
*Ex-showroom price
BattRE Electric Mobility Storie
*Ex-showroom price
BattRE Electric Mobility LOEV+
*Ex-showroom price
View all Popular Scooters