In India, there are 4 BattRE Electric Mobility Bikes that are featured on HT Auto, with the top picks being the BattRE Electric Mobility LoEV, BattRE Electric Mobility LOEV+, BattRE Electric Mobility Storie, BattRE Electric Mobility ONE, BattRE Electric Mobility LOEV+. These models have an ex-showroom price starting at
Rs. 59,900.
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Best BattRE Electric Mobility Bikes Price List (2026) in India
|Model Name
|Ex-Showroom Price
|BattRE Electric Mobility LoEV
|₹ 59,900
|BattRE Electric Mobility LOEV+
|₹ 69,999
|BattRE Electric Mobility Storie
|₹ 99,999 - 1.15 Lakhs
|BattRE Electric Mobility ONE
|₹ 74,000
|BattRE Electric Mobility LOEV+
|₹ 69,999