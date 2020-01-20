Best BattRE Electric Mobility Bikes

In India, there are 4 BattRE Electric Mobility Bikes that are featured on HT Auto, with the top picks being the BattRE Electric Mobility LoEV, BattRE Electric Mobility LOEV+, BattRE Electric Mobility Storie, BattRE Electric Mobility ONE, BattRE Electric Mobility LOEV+. These models have an ex-showroom price starting at Rs. 59,900. To explore the on-road price, available offers, specifications, and additional features of these vehicles, feel free to check them out.

Best BattRE Electric Mobility Bikes Price List (2026) in India

Model NameEx-Showroom Price
BattRE Electric Mobility LoEV ₹ 59,900
BattRE Electric Mobility LOEV+ ₹ 69,999
BattRE Electric Mobility Storie ₹ 99,999 - 1.15 Lakhs
BattRE Electric Mobility ONE ₹ 74,000
BattRE Electric Mobility LOEV+ ₹ 69,999

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4 New BattRE Electric Mobility Bikes found

Sort By:

BattRE Electric Mobility LoEV Front View
1/7

BattRE Electric Mobility LoEV

3.4
100
₹59,900
Battery Capacity
3.1 kWh
Speed
25 kmph
Range
150 km
1 Variant Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
BattRE Electric Mobility LOEV+ Front View
1/8

BattRE Electric Mobility LOEV+

₹69,999
Battery Capacity
2 kWh
Speed
25 kmph
Range
90 km
1 Variant Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
BattRE Electric Mobility Storie Front View
1/5

BattRE Electric Mobility Storie

₹99,999 - 1.15 Lakhs
Battery Capacity
3.1 kWh
Speed
65 kmph
Range
132 km
2 Variants Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List
BattRE Electric Mobility ONE Front View
1/5

BattRE Electric Mobility ONE

4.0
1
₹74,000
Battery Capacity
3.1 kWh
Speed
50 kmph
Range
85 km
1 Variant Matching your Search Criteria
Open Matching Variants List

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