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DISCONTINUED

BATTRE ELECTRIC MOBILITY BattRE Electric gps:ie

₹64,990*
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie is discontinued and no longer produced.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
BattRE Electric gps:ievsMagnus Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
BattRE Electric gps:ievsEpluto 7G
Honda QC1

Honda QC1

90,000
BattRE Electric gps:ievsQC1
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
BattRE Electric gps:ievsReo
Ampere Magnus Grand

Ampere Magnus Grand

89,999
BattRE Electric gps:ievsMagnus Grand
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
BattRE Electric gps:ievsReo Li Plus

BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie Variants

BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie price starts at ₹ 64,990 .
1 Variant Available
BattRE Electric gps:ie gpsie STD
₹64,990*
110 kmph
65 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with BattRE Electric gps:ie.
BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie
Honda QC1
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie
BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie image
Rs. 64,990Onwards--Scooters60 kgDiscDiscAlloy65 km--
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.621
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-BattRE Electric gps:ieVSMagnus Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWBattRE Electric gps:ieVSEpluto 7G
Honda QC1Honda QC1 imageRs. 90,000Onwards
4.51
-Scooters89.5 kgDrumDrumAlloy80 km4 Hours 30 Minutes1.8 kWBattRE Electric gps:ieVSQC1
Ampere ReoAmpere Reo imageRs. 59,900Onwards-35 NmScooters71.4 kgDiscDrum-80 km5 Hours 30 Minutes250 WBattRE Electric gps:ieVSReo
Ampere Magnus GrandAmpere Magnus Grand imageRs. 89,999Onwards-110 NmScooters108 KgDrumDrumSteel85 km5 Hours2.4 kWBattRE Electric gps:ieVSMagnus Grand
Hero Electric FlashHero Electric Flash imageRs. 59,640Onwards
4.6223
-Scooters69 kgDrumDrumAlloy85 km4-5 Hrs.250 WBattRE Electric gps:ieVSFlash

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News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
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BattRE Electric Mobility BattRE Electric gps:ie Specifications and Features

Body TypeScooters
Battery Capacity24 Ah
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Range65 km
Charging Time2 Hours 50 Minutes
Max Speed90 Kmph
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