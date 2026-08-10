PriceSpecs & FeaturesRangeImages
1/7

TOUTCHE ELECTRIC Heileo M200

₹62,990 - 66,990*
*Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
News
Variants

Toutche Electric Heileo M200 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 - 80 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.35 - 0.46 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Heileo M200 SpecsView specs icon

Toutche Electric Heileo M200 Variants

Toutche Electric Heileo M200 price starts at ₹ 62,990 and goes up to ₹ 66,990 (Ex-showroom). Toutche Electric Heileo M200 comes in 2 variants. Toutche Electric Heileo M200's top variant is 12.8 Ah.
2 Variants Available
Heileo M200 STD
₹62,990*
25 kmph
60 km
Heileo M200 12.8 Ah
₹66,990*
25 kmph
80 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Toutche Electric Heileo M200 Latest Updates

Calendar icon16 Jul 2026
The government proposes easing CAFE 3 norms, reducing fleet targets to balance environmental and manufacturing concerns.Read Full Story
Calendar icon6 May 2026
April 2026 saw mixed results in electric commercial vehicle sales, with Tata Motors leading but overall retail declining.Read Full Story
Calendar icon19 Mar 2026
Rising crude oil prices push EV manufacturers to offer discounts, promoting electric vehicle adoption and alternative fuels like ethanol.Read Full Story

Toutche Electric Heileo M200 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Heileo M200.
Toutche Electric Heileo M200
SVITCH MXE
VS
Toutche Electric Heileo M200Select model
SVITCH MXESelect model
Select a feature you want to compare:
Right View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Toutche Electric Heileo M200 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Toutche Electric Heileo M200
Toutche Electric Heileo M200 image
Rs. 62,990Onwards-Cycles21.4 kgDiscDiscSpoke80 km2-4 Hours250 W
SVITCH MXESVITCH MXE imageRs. 66,500Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke30-35 km-250 WHeileo M200VSMXE
SVITCH XESVITCH XE imageRs. 82,250Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke60-80 km-250 WHeileo M200VSXE
Hero Lectro Muv-EHero Lectro Muv-E imageRs. 61,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke60-70 km4-5 Hrs.250 WHeileo M200VSMuv-E
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WHeileo M200VSWINN-X
Hero Lectro F6iHero Lectro F6i imageRs. 60,999Onwards-Cycles70 kgDiscDiscSpoke55 km5-6 Hrs.250 WHeileo M200VSF6i
Toutche Electric Heileo M100Toutche Electric Heileo M100 imageRs. 46,990Onwards-Cycles21.8 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WHeileo M200VSHeileo M100

Toutche Electric Heileo M200 Images

Toutche Electric Heileo M200 Image 1
Toutche Electric Heileo M200 Image 2
Toutche Electric Heileo M200 Image 3
Toutche Electric Heileo M200 Image 4
Toutche Electric Heileo M200 Image 5
Toutche Electric Heileo M200 Image 6

Toutche Electric Heileo M200 Alternatives

SVITCH MXE

SVITCH MXE

66,500
Heileo M200vsMXE
SVITCH XE

SVITCH XE

82,250 - 85,400
Heileo M200vsXE
Hero Lectro Muv-E

Hero Lectro Muv-E

61,999
Heileo M200vsMuv-E
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
Heileo M200vsWINN-X
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
Heileo M200vsWINN
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

60,999
Heileo M200vsF6i

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
View all
  News

Toutche Electric Heileo M200 Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity0.35-0.46 kWh
Body TypeCycles
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range60-80 km
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
View all Heileo M200 specs and features

Popular Toutche Electric Bikes

  • Popular
View all  Toutche Electric Bikes

Top Electric Bikes

Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹1.17 - 1.8 Lakhs
TVS iQube

TVS iQube

₹1.15 - 1.71 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

₹1.83 - 1.94 Lakhs
Ampere Magnus Grand
BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

₹1.4 Lakhs Onwards
View allPopular Electric Bikes

Popular Cycles

EMotorad Doodle

EMotorad Doodle

49,000 - 52,999
Doodle Price in Delhi
EMotorad EMX

EMotorad EMX

79,999 Onwards
EMX Price in Delhi
EMotorad Legend 07

EMotorad Legend 07

34,999
Legend 07 Price in Delhi
EMotorad Ranger

EMotorad Ranger

55,999
Ranger Price in Delhi
EMotorad T-Rex-Air

EMotorad T-Rex-Air

34,999 Onwards
T-Rex-Air Price in Delhi

View all  Popular Cycles

view all specs and features
HomeNew BikesToutche Electric BikesToutche Electric Heileo M200