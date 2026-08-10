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TOUTCHE ELECTRIC Heileo M100

₹46,990 - 50,990*
*Ex-showroom price
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Toutche Electric Heileo M100 Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    60 - 80 km
  • Charging iconCharging
    3.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.35 - 0.46 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All Heileo M100 SpecsView specs icon

Toutche Electric Heileo M100 Variants

Toutche Electric Heileo M100 price starts at ₹ 46,990 and goes up to ₹ 50,990 (Ex-showroom). Toutche Electric Heileo M100 comes in 3 variants. Toutche Electric Heileo M100's top variant is 12.8 Ah.
3 Variants Available
Heileo M100 9.6 Ah
₹46,990*
25 kmph
60 km
Heileo M100 Heileo M100 STD
₹49,900*
Heileo M100 12.8 Ah
₹50,990*
25 kmph
80 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Toutche Electric Heileo M100 Latest Updates

Calendar icon27 Jul 2026
India's EV market is set for growth, driven by electric two and three-wheelers, urban adoption, and supportive policies.Read Full Story
Calendar icon17 May 2026
Uno Minda plans to invest ₹550 crore in Maharashtra for a new electric vehicle powertrain plant, starting operations by FY28.Read Full Story
Calendar icon11 Feb 2026
Delhi's Chief Minister launched 272 low-floor electric buses, part of a 950-bus rollout, enhancing public transport and air quality.Read Full Story

Toutche Electric Heileo M100 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Heileo M100.
Toutche Electric Heileo M100
SVITCH MXE
VS
Toutche Electric Heileo M100Select model
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Toutche Electric Heileo M100 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Toutche Electric Heileo M100
Toutche Electric Heileo M100 image
Rs. 46,990Onwards-Cycles21.8 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 W
SVITCH MXESVITCH MXE imageRs. 66,500Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke30-35 km-250 WHeileo M100VSMXE
Hero Lectro H3Hero Lectro H3 imageRs. 27,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WHeileo M100VSH3
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke50-60 km-250 WHeileo M100VSWINN
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WHeileo M100VSWINN-X
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WHeileo M100VSH5
Toutche Electric Heileo H200Toutche Electric Heileo H200 imageRs. 46,990Onwards-Cycles18.7 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WHeileo M100VSHeileo H200

Toutche Electric Heileo M100 Images

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Toutche Electric Heileo M100 Alternatives

SVITCH MXE

SVITCH MXE

66,500
Heileo M100vsMXE
Hero Lectro H3

Hero Lectro H3

27,999 - 30,999
Heileo M100vsH3
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
Heileo M100vsWINN
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
Heileo M100vsWINN-X
Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
Heileo M100vsH5
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

60,999
Heileo M100vsF6i

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
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5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
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Toutche Electric Heileo M100 Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity0.35-0.46 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range60-80 km
HeadlightLED
Charging Time3-4 Hours
Max Speed25 kmph
View all Heileo M100 specs and features

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