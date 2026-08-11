SVITCH MXE Key Specs
- Speed25 kmph
- Range30 - 35 km
- Charging5.5 hrs
- Battery Capacity0.31 kWh
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|SVITCH MXE
|Rs. 66,500Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|30-35 km
|-
|250 W
|SVITCH XE
|Rs. 82,250Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|60-80 km
|-
|250 W
|MXEVSXE
|Hero Lectro Muv-E
|Rs. 61,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|60-70 km
|4-5 Hrs.
|250 W
|MXEVSMuv-E
|Hero Lectro WINN-X
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|70-75 km
|8 Hours
|250 W
|MXEVSWINN-X
|Hero Lectro WINN
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|50-60 km
|-
|250 W
|MXEVSWINN
|Hero Lectro F6i
|Rs. 60,999Onwards
|-
|Cycles
|70 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|55 km
|5-6 Hrs.
|250 W
|MXEVSF6i
|Toutche Electric Heileo M100
|Rs. 46,990Onwards
|-
|Cycles
|21.8 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|80 km
|4 Hours
|250 W
|MXEVSHeileo M100
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Cycles
|Battery Capacity
|0.31 kWh
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|30-35 km
|Headlight
|LED
|Charging Time
|5-6 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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