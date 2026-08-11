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SVITCH MXE

₹66,500*
*Ex-showroom price
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SVITCH MXE Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    30 - 35 km
  • Charging iconCharging
    5.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.31 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All MXE SpecsView specs icon

SVITCH MXE Variants

SVITCH MXE price starts at ₹ 66,500 .
1 Variant Available
MXE STD
₹66,500*
25 kmph
30 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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SVITCH MXE Latest Updates

Calendar icon9 Jun 2026
In May 2026, Indian automobile dealers saw increased interest in fuel-efficient and cleaner vehicles amid rising fuel prices.Read Full Story
Calendar icon24 Apr 2026
Rocklink India Pvt. Ltd. opened its first integrated recycling facility in Uttar Pradesh, focusing on lithium-ion batteries and rare earth materials.Read Full Story

SVITCH MXE Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with MXE.
SVITCH MXE
SVITCH XE
VS
SVITCH MXESelect model
SVITCH XESelect model
Select a feature you want to compare:
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SVITCH MXE comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
SVITCH MXE
SVITCH MXE image
Rs. 66,500Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke30-35 km-250 W
SVITCH XESVITCH XE imageRs. 82,250Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke60-80 km-250 WMXEVSXE
Hero Lectro Muv-EHero Lectro Muv-E imageRs. 61,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke60-70 km4-5 Hrs.250 WMXEVSMuv-E
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WMXEVSWINN-X
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke50-60 km-250 WMXEVSWINN
Hero Lectro F6iHero Lectro F6i imageRs. 60,999Onwards-Cycles70 kgDiscDiscSpoke55 km5-6 Hrs.250 WMXEVSF6i
Toutche Electric Heileo M100Toutche Electric Heileo M100 imageRs. 46,990Onwards-Cycles21.8 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WMXEVSHeileo M100

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SVITCH MXE Alternatives

SVITCH XE

SVITCH XE

82,250 - 85,400
MXEvsXE
Hero Lectro Muv-E

Hero Lectro Muv-E

61,999
MXEvsMuv-E
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
MXEvsWINN-X
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
MXEvsWINN
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

60,999
MXEvsF6i
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
MXEvsC5X

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SVITCH MXE Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity0.31 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range30-35 km
HeadlightLED
Charging Time5-6 Hours
Max Speed25 kmph
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