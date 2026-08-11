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SVITCH XE

₹82,250 - 85,400*
*Ex-showroom price
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SVITCH XE Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    50 - 80 km
  • Charging iconCharging
    4.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.37 - 0.56 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
View All XE SpecsView specs icon

SVITCH XE Variants

SVITCH XE price starts at ₹ 82,250 and goes up to ₹ 85,400 (Ex-showroom). SVITCH XE comes in 3 variants. SVITCH XE's top variant is Lite Special Edition.
3 Variants Available
XE Lite
₹82,250*
25 kmph
50 km
XE STD
₹85,400*
25 kmph
60 km
XE Lite Special Edition
₹85,400*
25 kmph
50 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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SVITCH XE Latest Updates

Calendar icon12 Jun 2026
The government plans to enhance EV charging infrastructure on 74 highways, addressing range anxiety for electric vehicle users.Read Full Story
Calendar icon19 Mar 2026
Rising crude oil prices are pushing EV manufacturers to offer discounts, promoting a shift from traditional vehicles to electric alternatives.Read Full Story

SVITCH XE Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with XE.
SVITCH XE
SVITCH MXE
VS
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SVITCH XE comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
SVITCH XE
SVITCH XE image
Rs. 82,250Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke60-80 km-250 W
SVITCH MXESVITCH MXE imageRs. 66,500Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke30-35 km-250 WXEVSMXE
SVITCH XE PlusSVITCH XE Plus imageRs. 1.1 LakhsOnwards-Cycles-DiscDrumSpoke80-120 km3-4 Hours250 WXEVSXE Plus
Hero Lectro Muv-EHero Lectro Muv-E imageRs. 61,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke60-70 km4-5 Hrs.250 WXEVSMuv-E
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WXEVSWINN-X
Hero Lectro F6iHero Lectro F6i imageRs. 60,999Onwards-Cycles70 kgDiscDiscSpoke55 km5-6 Hrs.250 WXEVSF6i
Toutche Electric Heileo M100Toutche Electric Heileo M100 imageRs. 46,990Onwards-Cycles21.8 kgDiscDiscSpoke80 km4 Hours250 WXEVSHeileo M100

SVITCH XE Images

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SVITCH XE Alternatives

SVITCH MXE

SVITCH MXE

66,500
XEvsMXE
SVITCH XE Plus

SVITCH XE Plus

1.1 Lakhs
XEvsXE Plus
Hero Lectro Muv-E

Hero Lectro Muv-E

61,999
XEvsMuv-E
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
XEvsWINN-X
Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
XEvsWINN
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

60,999
XEvsF6i

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SVITCH XE Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity0.37-0.56 kWh
Body TypeCycles
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range50-80 km
HeadlightLED
Charging Time4-5 Hours
Max Speed25 kmph
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