EMotorad T-Rex Key Specs
- Speed25 kmph
- Range50 km
- Charging4.5 hrs
- Battery Capacity0.37 kWh
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|EMotorad T-Rex
|Rs. 44,999Onwards
|Cycles
|28.3 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|35 km
|-
|250 W
|Hero Lectro WINN
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|50-60 km
|-
|250 W
|T-RexVSWINN
|Hero Lectro Muv-E
|Rs. 61,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|60-70 km
|4-5 Hrs.
|250 W
|T-RexVSMuv-E
|Hero Lectro F6i
|Rs. 60,999Onwards
|-
|Cycles
|70 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|55 km
|5-6 Hrs.
|250 W
|T-RexVSF6i
|Hero Lectro H5
|Rs. 28,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|30 km
|2 Hours 30 Minutes
|250 W
|T-RexVSH5
|Hero Lectro WINN-X
|Rs. 49,999Onwards
|-
|Cycles
|-
|Disc
|Drum
|Spoke
|70-75 km
|8 Hours
|250 W
|T-RexVSWINN-X
|Toutche Electric Heileo M200
|Rs. 62,990Onwards
|-
|Cycles
|21.4 kg
|Disc
|Disc
|Spoke
|80 km
|2-4 Hours
|250 W
|T-RexVSHeileo M200
|Max Power
|250 W
|Body Type
|Cycles
|Battery Capacity
|0.37 kWh
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|LED
|Range
|50 km
|Charging Time
|4-5 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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