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EMOTORAD T-Rex

₹44,999*
*Ex-showroom price
4.8
1
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EMotorad T-Rex Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    50 km
  • Charging iconCharging
    4.5 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    0.37 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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EMotorad T-Rex Variants

EMotorad T-Rex price starts at ₹ 44,999 .
1 Variant Available
T-Rex STD
₹44,999*
374 W
25 Kmph
35 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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EMotorad T-Rex Latest Updates

Calendar icon19 Aug 2026
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Calendar icon5 Jun 2026
India plans to launch 50-100 ethanol fuel stations in major cities, aiming for 5,000 by 2027 to boost energy security.Read Full Story
Calendar icon19 Mar 2026
Rising oil prices lead EV brands to offer discounts, encouraging a shift from petrol cars and boosting electric vehicle adoption.Read Full Story

EMotorad T-Rex Visual Comparison

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EMotorad T-Rex comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
EMotorad T-Rex
EMotorad T-Rex image
Rs. 44,999Onwards
4.81
Cycles28.3 kgDiscDiscSpoke35 km-250 W
Hero Lectro WINNHero Lectro WINN imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke50-60 km-250 WT-RexVSWINN
Hero Lectro Muv-EHero Lectro Muv-E imageRs. 61,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke60-70 km4-5 Hrs.250 WT-RexVSMuv-E
Hero Lectro F6iHero Lectro F6i imageRs. 60,999Onwards-Cycles70 kgDiscDiscSpoke55 km5-6 Hrs.250 WT-RexVSF6i
Hero Lectro H5Hero Lectro H5 imageRs. 28,999Onwards-Cycles-DiscDiscSpoke30 km2 Hours 30 Minutes250 WT-RexVSH5
Hero Lectro WINN-XHero Lectro WINN-X imageRs. 49,999Onwards-Cycles-DiscDrumSpoke70-75 km8 Hours250 WT-RexVSWINN-X
Toutche Electric Heileo M200Toutche Electric Heileo M200 imageRs. 62,990Onwards-Cycles21.4 kgDiscDiscSpoke80 km2-4 Hours250 WT-RexVSHeileo M200

EMotorad T-Rex Images

EMotorad T-Rex Image 1

EMotorad T-Rex Alternatives

Hero Lectro WINN

Hero Lectro WINN

49,999
T-RexvsWINN
Hero Lectro Muv-E

Hero Lectro Muv-E

61,999
T-RexvsMuv-E
Hero Lectro F6i

Hero Lectro F6i

60,999
T-RexvsF6i
Hero Lectro H5

Hero Lectro H5

28,999 - 31,999
T-RexvsH5
Hero Lectro WINN-X

Hero Lectro WINN-X

49,999
T-RexvsWINN-X
Hero Lectro C5X

Hero Lectro C5X

41,999
T-RexvsC5X

EMotorad T-Rex User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
4Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review
Perfect device
This good bike. Nice price. Perfect complection and other devices. Volume battery and good performance.
By: Ivan (Apr 22, 2024)
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EMotorad T-Rex Specifications and Features

Max Power250 W
Body TypeCycles
Battery Capacity0.37 kWh
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range50 km
Charging Time4-5 Hours
Max Speed25 kmph
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