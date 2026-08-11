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YOBYKES Yo Drift DX

₹65,000 - 70,000*
*Ex-showroom price
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YObykes Yo Drift DX Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    85 km
  • Charging iconCharging
    10 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.2 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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YObykes Yo Drift DX Variants

YObykes Yo Drift DX price starts at ₹ 65,000 and goes up to ₹ 70,000 (Ex-showroom). YObykes Yo Drift DX comes in 2 variants. YObykes Yo Drift DX's top variant is Plus.
2 Variants Available
Yo Drift DX Drift STD
₹65,000*
25 kmph
80 km
Yo Drift DX Plus
₹70,000*
25 kmph
85 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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YObykes Yo Drift DX Latest Updates

Calendar icon5 Aug 2026
SIAM supports the E20 fuel initiative, ensuring rigorous fuel quality testing and addressing consumer concerns about ethanol's impact on vehicles.Read Full Story
Calendar icon21 May 2026
India ranked second in electric two-wheelers in 2025, but sluggish growth highlights the need for strategies to boost adoption.Read Full Story

YObykes Yo Drift DX Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Yo Drift DX.
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YObykes Yo Drift DX comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
YObykes Yo Drift DX
YObykes Yo Drift DX image
Rs. 65,000Onwards--Scooters95 kgDiscDrumAlloy85 km10 Hours250 W
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.628
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Yo Drift DXVSMagnus Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWYo Drift DXVSEpluto 7G
TVS OrbiterTVS Orbiter imageRs. 88,250Onwards
3.898
-Scooters112 kg---158 km4 Hours 10 Minutes1.8 kWYo Drift DXVSOrbiter
Honda QC1Honda QC1 imageRs. 90,000Onwards
4.51
-Scooters89.5 kgDrumDrumAlloy80 km4 Hours 30 Minutes1.8 kWYo Drift DXVSQC1
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WYo Drift DXVSReo Li Plus
Ola Electric S1 AirOla Electric S1 Air imageRs. 89,999Onwards
4.587
58 NmScooters99 kgDrumDrumAluminium Alloy151 km5 Hours6000 WYo Drift DXVSS1 Air

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YObykes Yo Drift DX
Hero Destini Prime
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YObykes Yo Drift DX Images

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YObykes Yo Drift DX Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Yo Drift DXvsMagnus Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Yo Drift DXvsEpluto 7G
TVS Orbiter

TVS Orbiter

88,250 - 1.05 Lakhs
Yo Drift DXvsOrbiter
Honda QC1

Honda QC1

90,000
Yo Drift DXvsQC1
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Yo Drift DXvsReo Li Plus
Ampere Magnus Grand

Ampere Magnus Grand

89,999
Yo Drift DXvsMagnus Grand

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YObykes Yo Drift DX Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity1.2 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range85 km
Charging Time10 Hours
Max Speed25 kmph
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