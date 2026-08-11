YObykes Yo Drift DX Key Specs
- Speed25 kmph
- Range85 km
- Charging10 hrs
- Battery Capacity1.2 kWh
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|YObykes Yo Drift DX
|Rs. 65,000Onwards
|-
|-
|Scooters
|95 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|85 km
|10 Hours
|250 W
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|Steel
|85 km
|5 hrs
|-
|Yo Drift DXVSMagnus Neo
|PURE EV Epluto 7G
|Rs. 80,799Onwards
|-
|30 Nm
|Scooters
|76 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|111-151 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Yo Drift DXVSEpluto 7G
|TVS Orbiter
|Rs. 88,250Onwards
|-
|Scooters
|112 kg
|-
|-
|-
|158 km
|4 Hours 10 Minutes
|1.8 kW
|Yo Drift DXVSOrbiter
|Honda QC1
|Rs. 90,000Onwards
|-
|Scooters
|89.5 kg
|Drum
|Drum
|Alloy
|80 km
|4 Hours 30 Minutes
|1.8 kW
|Yo Drift DXVSQC1
|Ampere Reo Li Plus
|Rs. 69,990Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|70 km
|6 Hours
|250 W
|Yo Drift DXVSReo Li Plus
|Ola Electric S1 Air
|Rs. 89,999Onwards
|58 Nm
|Scooters
|99 kg
|Drum
|Drum
|Aluminium Alloy
|151 km
|5 Hours
|6000 W
|Yo Drift DXVSS1 Air
|Max Power
|250 W
|Battery Capacity
|1.2 kWh
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|LED
|Range
|85 km
|Charging Time
|10 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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