YObykes Yo Edge DX Key Specs
- Speed25 kmph
- Range70 - 80 km
- Charging10 hrs
- Battery Capacity1.8 kWh
- Motor Power0.25 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|YObykes Yo Edge DX
|Rs. 62,000Onwards
|-
|-
|Scooters
|98 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|70-80 km
|10 Hours
|250 W
|Ampere Magnus Neo
|Rs. 86,999Onwards
|-
|Scooters
|103 kg
|-
|-
|Steel
|85 km
|5 hrs
|-
|Yo Edge DXVSMagnus Neo
|PURE EV Epluto 7G
|Rs. 80,799Onwards
|-
|30 Nm
|Scooters
|76 kg
|Disc
|Drum
|Alloy
|111-151 km
|4 Hours
|2.2 kW
|Yo Edge DXVSEpluto 7G
|Joy e-bike Wolf
|Rs. 54,999Onwards
|-
|Scooters
|81 kg
|Disc
|Disc
|Alloy
|90 km
|5 Hours
|1 kW
|Yo Edge DXVSWolf
|Okaya EV Faast F2F
|Rs. 79,999Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Steel Wheels
|70-80 km
|4-5 Hours
|1.2 kW
|Yo Edge DXVSFaast F2F
|Ampere Reo Li Plus
|Rs. 69,990Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|70 km
|6 Hours
|250 W
|Yo Edge DXVSReo Li Plus
|Hero Electric Atria
|Rs. 77,690Onwards
|-
|Scooters
|-
|Drum
|Drum
|Alloy
|85 km
|4-5 Hrs.
|250 W
|Yo Edge DXVSAtria
|Max Power
|250 W
|Battery Capacity
|1.8 kWh
|Body Type
|Scooters
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|LED
|Range
|70-80 km
|Charging Time
|10 Hours
|Max Speed
|25 kmph
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