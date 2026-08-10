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YOBYKES Yo Edge DX

₹62,000*
*Ex-showroom price
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YObykes Yo Edge DX Key Specs

  • Speed iconSpeed
    25 kmph
  • Range iconRange
    70 - 80 km
  • Charging iconCharging
    10 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    1.8 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    0.25 kW
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YObykes Yo Edge DX Variants

YObykes Yo Edge DX price starts at ₹ 62,000 .
1 Variant Available
Yo Edge DX Edge STD
₹62,000*
25 kmph
70 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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YObykes Yo Edge DX Latest Updates

Calendar icon22 Jul 2026
Amid ethanol and vehicle regulation confusion, electric vehicles emerge as a sustainable long-term option over petrol and flex-fuel.Read Full Story
Calendar icon6 May 2026
In April 2026, electric commercial vehicle sales varied widely, with Tata Motors leading while others saw steep declines.Read Full Story
Calendar icon11 Feb 2026
Delhi Chief Minister Rekha Gupta launched 272 low-floor electric buses, marking the first phase of 950 under the CESL initiative.Read Full Story

YObykes Yo Edge DX Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Yo Edge DX.
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YObykes Yo Edge DX comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
YObykes Yo Edge DX
YObykes Yo Edge DX image
Rs. 62,000Onwards--Scooters98 kgDiscDrumAlloy70-80 km10 Hours250 W
Ampere Magnus NeoAmpere Magnus Neo imageRs. 86,999Onwards
4.621
-Scooters103 kg--Steel85 km5 hrs-Yo Edge DXVSMagnus Neo
PURE EV Epluto 7GPURE EV Epluto 7G imageRs. 80,799Onwards-30 NmScooters76 kgDiscDrumAlloy111-151 km4 Hours2.2 kWYo Edge DXVSEpluto 7G
Joy e-bike WolfJoy e-bike Wolf imageRs. 54,999Onwards
520
-Scooters81 kgDiscDiscAlloy90 km5 Hours1 kWYo Edge DXVSWolf
Okaya EV Faast F2FOkaya EV Faast F2F imageRs. 79,999Onwards
520
-Scooters-DrumDrumSteel Wheels70-80 km4-5 Hours1.2 kWYo Edge DXVSFaast F2F
Ampere Reo Li PlusAmpere Reo Li Plus imageRs. 69,990Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy70 km6 Hours250 WYo Edge DXVSReo Li Plus
Hero Electric AtriaHero Electric Atria imageRs. 77,690Onwards
51
-Scooters-DrumDrumAlloy85 km4-5 Hrs.250 WYo Edge DXVSAtria

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Hero Destini Prime
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YObykes Yo Edge DXSelect model
Select Petrol Bike
Hero Destini PrimeSelect model
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 / kWh
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YObykes Yo Edge DX Images

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YObykes Yo Edge DX Alternatives

Ampere Magnus Neo

Ampere Magnus Neo

86,999 - 89,999
Yo Edge DXvsMagnus Neo
PURE EV Epluto 7G

PURE EV Epluto 7G

80,799 - 97,499
Yo Edge DXvsEpluto 7G
Joy e-bike Wolf

Joy e-bike Wolf

54,999 - 65,099
Yo Edge DXvsWolf
Okaya EV Faast F2F

Okaya EV Faast F2F

79,999
Yo Edge DXvsFaast F2F
Ampere Reo Li Plus

Ampere Reo Li Plus

69,990
Yo Edge DXvsReo Li Plus
Ampere Reo

Ampere Reo

59,900 - 64,499
Yo Edge DXvsReo

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Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
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YObykes Yo Edge DX Specifications and Features

Max Power250 W
Battery Capacity1.8 kWh
Body TypeScooters
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightLED
Range70-80 km
Charging Time10 Hours
Max Speed25 kmph
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