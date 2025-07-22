hamburger icon
HomeNew CarsTataCurvvOn Road Price in Sriganganagar
CurvvSpecs & FeaturesMileageUser ReviewsColoursImages
Tata Curvv Front Right Side

Tata Curvv On Road Price in Sriganganagar

4 out of 5
Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
9.66 - 18.85 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

Curvv Price in

Tata Curvv on road price in Sriganganagar starts from Rs. 11.49 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 22.83 Lakhs in Sriganganagar. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Sriganganagar for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 11.49 - 22.83 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Sriganganagar for best offers. Curvv on road price breakup in Sriganganagar includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Sriganganagar (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Sriganganagar (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Sriganganagar (Rs. 11.42 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 11.49 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 12.81 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 13.58 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.61 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.17 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.94 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 14.51 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.74 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.30 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.76 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.87 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.34 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.87 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 16.21 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 16.69 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.43 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.92 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.50 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 17 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 17.34 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 18.09 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.56 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 18.67 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 18.47 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 18.83 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 19.25 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.69 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 19.55 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 19.03 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.83 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 20.16 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 20.16 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 20.80 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 20.52 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 22.21 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 21.09 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 21 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 21.29 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 21.86 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 22.54 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 20.52 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 22.83 Lakhs

Tata Curvv Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹11.49 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
9,99,990
RTO
1,04,849
Insurance
43,721
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
11,49,060
EMI@24,698/mo
Add to Compare
60 offers Available
Close

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹12.81 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,16,990
RTO
1,16,796
Insurance
47,154
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
12,81,440
EMI@27,543/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹13.58 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,49,990
RTO
1,59,950
Insurance
47,688
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
13,58,128
EMI@29,191/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.61 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,86,990
RTO
1,23,884
Insurance
49,190
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
13,60,564
EMI@29,244/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.17 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,36,990
RTO
1,28,946
Insurance
50,644
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
14,17,080
EMI@30,459/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.94 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,75,745
Insurance
51,091
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
14,94,326
EMI@32,119/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹14.51 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,31,984
Insurance
51,517
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
14,50,991
EMI@31,187/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.74 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,86,990
RTO
1,34,009
Insurance
52,099
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
14,73,598
EMI@31,673/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.30 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,39,071
Insurance
53,553
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
15,30,114
EMI@32,888/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.76 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,85,195
Insurance
53,127
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
15,75,812
EMI@33,870/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.87 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,44,134
Insurance
55,008
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
15,86,632
EMI@34,103/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.34 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,91,945
Insurance
54,582
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
16,34,017
EMI@35,121/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.87 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,44,134
Insurance
55,008
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
15,86,632
EMI@34,103/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹16.21 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,47,171
Insurance
55,880
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
16,20,541
EMI@34,832/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹16.69 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,95,995
Insurance
55,455
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
16,68,940
EMI@35,872/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.43 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,49,196
Insurance
56,462
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
16,43,148
EMI@35,318/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.92 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,98,695
Insurance
56,036
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
16,92,221
EMI@36,372/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.50 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
2,05,445
Insurance
57,491
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
17,50,426
EMI@37,623/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹17 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
1,54,259
Insurance
57,917
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
16,99,666
EMI@36,532/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹17.34 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,16,990
RTO
1,57,296
Insurance
58,789
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
17,33,575
EMI@37,261/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹18.09 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
2,12,195
Insurance
58,945
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
18,08,630
EMI@38,875/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.56 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
1,59,321
Insurance
59,371
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
17,56,182
EMI@37,747/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹18.67 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,86,990
RTO
2,18,945
Insurance
60,400
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
18,66,835
EMI@40,126/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹18.47 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,16,990
RTO
1,67,421
Insurance
61,698
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
18,46,609
EMI@39,691/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹18.83 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,48,990
RTO
1,60,409
Insurance
73,009
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
18,82,908
EMI@40,471/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹19.25 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
2,25,695
Insurance
61,854
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
19,25,039
EMI@41,377/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.69 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
1,69,446
Insurance
62,280
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
18,69,216
EMI@40,177/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹19.55 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,68,990
RTO
2,12,279
Insurance
73,725
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
19,55,494
EMI@42,031/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹19.03 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,66,990
RTO
1,72,484
Insurance
63,153
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
19,03,127
EMI@40,906/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.83 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,86,990
RTO
2,32,445
Insurance
63,309
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
19,83,244
EMI@42,628/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹20.16 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,82,609
Insurance
66,062
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
20,16,161
EMI@43,335/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹20.16 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,82,609
Insurance
66,062
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
20,16,161
EMI@43,335/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹20.80 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,69,990
RTO
2,43,650
Insurance
65,723
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
20,79,863
EMI@44,704/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹20.52 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
1,73,909
Insurance
78,375
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
20,51,774
EMI@44,101/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹22.21 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,48,990
RTO
1,87,409
Insurance
83,741
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
22,20,640
EMI@47,730/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹21.09 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,01,990
RTO
2,28,239
Insurance
78,482
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
21,09,211
EMI@45,335/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹21 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,86,990
RTO
2,45,945
Insurance
66,218
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
20,99,653
EMI@45,130/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹21.29 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,18,990
RTO
2,30,279
Insurance
79,090
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
21,28,859
EMI@45,757/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹21.86 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,16,990
RTO
1,97,796
Insurance
70,425
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
21,85,711
EMI@46,979/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹22.54 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,19,990
RTO
2,63,900
Insurance
70,087
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
22,54,477
EMI@48,458/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹20.52 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
1,73,909
Insurance
78,375
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
20,51,774
EMI@44,101/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹22.83 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,51,990
RTO
2,46,239
Insurance
83,848
FasTag Charges
500
On-Road Price in Jaipur
(Price not available in Sriganganagar)
22,82,577
EMI@49,061/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Paying too much for your Car Insurance?

Tata Curvv Alternatives

MG Hector

MG Hector

11.99 - 18.99 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Hector Price in Delhi
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

8.29 - 13.69 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Aircross X Price in Delhi
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

11.42 - 19.19 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Taigun Price in Delhi
UPCOMING
Mahindra New Bolero

Mahindra New Bolero

10 - 12 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

10.66 - 18.49 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Kushaq Price in Delhi
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

12.98 - 16.7 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Scorpio Price in Delhi

Tata Curvv User Reviews & Ratings

NaN
0 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
0
5 ratingrating star
0
Write a Review
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

Tata Curvv Related News

View all
 Tata Curvv Related News

Tata Curvv Videos

View all
 

Popular Tata Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Tata Cars

Latest Cars in India 2026

Hyundai Verna

Hyundai Verna

10.98 - 18.25 Lakhs
Check Offers
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class

1.4 Cr Onwards
Check Offers
Tata Punch EV

Tata Punch EV

9.69 - 12.59 Lakhs
Check Offers
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

46.99 Lakhs
Check Offers
Nissan Gravite

Nissan Gravite

5.65 - 9.2 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.49 - 24.34 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Renault Bridger

Renault Bridger

7 Lakhs Exp. Price
Check details
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 Lakhs Exp. Price
Check details
Audi SQ8

Audi SQ8

1.13 - 2.34 Cr Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details