|Variants
|On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 11.29 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.81 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 13.19 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.61 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.17 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.51 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.51 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.74 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.30 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.30 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.87 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.87 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.87 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 16.21 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.21 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.44 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.44 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 17 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 17 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 17.34 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.57 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.57 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.13 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 18.47 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 18.99 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 18.70 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 18.70 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 19.22 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 19.04 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.27 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 20.17 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 20.17 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 20.21 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 20.70 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 22.40 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 20.73 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 20.40 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 20.92 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 21.87 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 21.90 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 20.70 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 22.44 Lakhs
